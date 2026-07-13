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小檔案／南海仲裁案 否定陸九段線主張

聯合報／ 茅毅

二○一二年四月，菲律賓和中國大陸艦艇在黃岩島（我國稱民主礁、菲國稱斯卡伯勒淺灘）海域對峙數周，中方最終加以實質控制且持續派人員及船艦駐守。二○一三年一月廿二日菲律賓政府單方面將南海主權爭端，提交位於荷蘭海牙的常設仲裁法院（ＰＣＡ），時任菲律賓總統為已故的艾奎諾三世。

南海涉及兩岸、菲律賓、越南、汶萊和馬來西亞的領土主權爭端，長久以來就是區域衝突熱點甚至引爆點。

二○一六年七月十二日，在中國缺席下，ＰＣＡ仲裁庭宣布仲裁結果，時任菲律賓總統為剛就任的杜特蒂。該裁決支持菲律賓在本案相關問題上的幾乎全部訴求。該仲裁庭五位仲裁員一致裁決，在一九八二年聯合國海洋法公約（ＵＮＣＬＯＳ）下，中國對南海擁有的天然資源，並不享有其主張的「九段線」歷史性權利。

該仲裁案也指出，包含我國太平島的一切南海海上地物，「皆不具完整的島嶼地位」，不能享有國際海洋法下的ＥＥＺ。

該仲裁庭並裁決，中國在南海的填海造陸作為覆蓋魚礁，對環境造成不可逆的影響，要求中國停止在南海的活動。北京則多次表明，該裁決在中國缺席下非法、無效且無法律拘束力，中方不接受且不承認。

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