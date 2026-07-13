南海議題 學者：我應強化輿論戰

南海仲裁案屆滿十周年，學者表示，賴政府應該更加積極、有策略性地向國際論述，我國對太平島擁有實際管轄權，台灣是南海問題很重要的利益關係方，只要國際上與區域相關國家討論南海議題，都不能排除台灣參與。

成功大學政治系教授王宏仁指出，對台灣政府而言，針對南海議題，必須不斷重申與支持依照聯合國海洋法公約、國際法解決爭議，並反對區域內有關國家改變現狀、脅迫的單邊行為。

我國當年並未參與南海仲裁案，王宏仁表示，政府也要更積極地向印太區域內的國家、歐美國家等強調，我國對南海的立場、對太平島的實際管轄立場沒有改變；同時更要強調，只要討論到南海議題，不能排除台灣參與，才能讓處理南海問題上更有正當性。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑說，包括南海仲裁案在內的國際仲裁案，在國際法上的效力與實質影響或許不同，但台灣除了必須更重視「法律戰」，也要運用「輿論戰」，更積極地向國際宣傳，南海相關爭議，務必要避免陷入中國大陸「一中原則」的陷阱。

林穎佑強調，我政府在太平島也要有更積極的作為，包括進行相關演習及國際宣傳，才能彰顯政府對其重視程度，近一步影響國際觀感。

南海仲裁案十周年之際，菲、美、日、澳等十四國發表聯合聲明，重申裁決具法律拘束力。王宏仁說，該聲明中強調，中國對南海以「歷史性權利」為基礎的主張，沒有國際法依據；這除了是回應仲裁案概念外，也是強調當前中共不斷運用海警、灰色地帶等滋擾作法，都不能凌駕國際法之上。