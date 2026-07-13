地方稅損 藍委提案中央補貼 綠反對

行政院院會上個月通過房屋稅條例、土地稅法等修正草案，減免婚育家庭單一自住的房屋稅、土地稅額，最低可降至免稅，稅損約五十億至七十五億元，房屋、土地稅是地方政府重要財源，引發中央請客地方埋單質疑。已有國民黨立委提案要求稅損費用需由中央補貼，別讓中央慷地方之慨。

不過，民進黨立委則認為財劃法修正後，地方稅收增加，不應由中央補貼。財政部長莊翠雲也曾明確表態，估算全國各縣市加總僅約七十億元稅損，相信地方政府在財劃法修正後，財政相對充裕，地方政府也應該鼓勵婚育、共同承擔，中央不會再另行補貼地方。

賴清德總統日前宣布十八項家庭支持措施，租稅有兩項支持方案，分別是修正所得稅法，提高納稅人扶養未成年子女的免稅額至百分之五十，受益人數二三七萬人，整體減稅利益約八十億元；同時授權地方政府可依照財政，減免「婚育家庭」單一自住的房屋稅、土地稅額，最低可降至免稅，預計一百萬戶以上受益，稅損約五十億至七十五億元，因房屋稅、土地稅為地方重要財源，引發中央請客地方埋單質疑。

國民黨立院黨團總召傅崐萁和立委賴士葆、廖偉翔版本，皆提出房屋和土地稅的稅損費用需由中央補貼，減輕青年居住負擔，也要確保地方建設不縮水。

國民黨立委李彥秀指出，根據財劃法，立法機關修正法律減少收入者，應同時籌妥替代財源。她要求財政部協助地方政府找到替代財源，而不是中央慷地方之慨，或是造成財政能力較弱的縣市，失去改善少子女化政策工具。

另外，賴士葆針對未持有房屋的新婚夫妻或育有未成年子女者，減免實際居住的房屋稅與土地稅。他認為，現在房價高漲，真正持有房屋的新婚夫妻少之更少，因此必須擴大補貼認定。

民進黨立委李坤城表示，財劃法修正後地方稅收較往年增加，且減稅能為地方政府宣傳育兒友好環境，增加年輕家長移居、生育誘因及購屋意願。至於在野黨立委要求中央補貼稅損，李坤城以娛樂稅為例，因娛樂稅同樣屬於地方稅，先前修法減稅時也並未由中央負擔，若要中央補貼依法須先找到對應財源。

民眾黨團總召陳清龍說，房屋稅屬於地方稅，涉及財政收入，應審慎與地方政府溝通，政院版房屋稅條例修正草案授權各地方政府自訂自治條例決定減免範圍，恐成中央請客地方埋單，更可能因為地方政府財政條件的差異，導致減免標準落差大，需要謹慎討論。