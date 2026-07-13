新聞眼／選舉年朝野競相加碼社福搶選票 財政吃得消？

年底地方選舉將至，朝野競相在民生法案加碼，民進黨政府挾行政優勢，藉豐沛的證交稅收入，豪擲千億元推動成長津貼，再鎖定藍營基本盤為軍公教加薪；藍白立院黨團則仗恃在立院過半數，大打育兒牌推動「六六六」兒少成長帳戶。朝野競相加碼，充滿選舉考量，卻缺乏細緻政策討論；國家財政能否吃得消，已成一大隱憂。

表面來看，朝野都在「為民爭利」，實則瞄準各自選票板塊，盼在選前奪得「為民喉舌」的話語權。例如，民進黨政府瞄準弱勢補助、老農津貼，推減稅福利、成長津貼、軍公教加薪，盼穩住中南部與基層支持，拓展青年、婚育家庭選票，並鬆動藍營鐵票；藍白主攻軍公教、警消與育兒政策，鞏固傳統支持者與擴展婚育家庭支持。

正常情況下，民生法案理應先討論政策永續與優先順序，以及財源能否支應，畢竟若缺乏長遠規畫，一旦成常態支出，墊高後便難以回頭。

以成長津貼為例，賴政府方案每年要多出一八○○億元支出，在野版本因增加「啟動金」，經費上看一八五○億元，約占總預算百分之六；中央底氣來自證交稅和經濟成長，但這並非穩定財源，而在野握有國會多數，仍應審慎評估國家的財政負擔能力。

國家資源並非取之不盡的選舉籌碼。政黨透過政策加碼，即使贏得一時勝選，卻可能賠上國家長遠發展與財政紀律。縱使如財政部長所說，地方政府在財劃法修正後，財政相對充裕，但以此理由一再要求地方埋單，形同挖東牆補西牆；若老是「中央請客、地方埋單」，就算同屬執政黨的地方政府，恐怕也要發出不平之鳴了。