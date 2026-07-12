林志潔：民眾避免港澳轉機 網紅應提醒粉絲赴中風險

國家安全會議諮詢委員林志潔今天表示，中國近年透過「民族團結進步促進法」等法律擴大境外管轄，建議民眾避免在港澳轉機，也呼籲公務員不要赴中；具影響力的網紅、名人除分享中國風景美食，也應提醒粉絲赴中的潛在風險。

台獨聯盟今天舉行「安保論壇：2026中國威脅報告－中國對台法律戰」，政大法律系副教授林佳和、國安會諮詢委員林志潔、台灣安保協會副秘書長何澄輝、黑熊學院執行長朱福銘出席。

對於近日中國學者提出「菲律賓巴丹群島主權自古屬中國」等論述，林志潔質疑，北朝鮮、過往的高麗也曾是中國歷史上的藩屬國，「為何現在不敢跟北韓最高領導人金正恩討回來？」

林志潔提到，中國民族團結進步促進法公布後，不少旅居海外的台灣人向她詢問是否會受影響，包括美國鳳凰城因台積電設廠聚集不少台灣家庭，有家長擔心若舉辦台語班幼幼班教導孩子學習台語，是否會被中國認定違反相關法律。

林志潔表示，民眾不必過度恐慌，因為引渡仍須符合雙方皆認定犯罪、具有引渡條約等條件，但中國藉由法律製造寒蟬效應、讓海外台灣人產生心理壓力，這正是其目的。

另外，林志潔指出，曾有台灣司法人員赴中旅遊，半夜遭公安登門盤查，中方對其任職單位、職務及個人背景均掌握詳盡，可見中國情蒐能力強；她提醒公務員不要去中國，民眾也應避免經由港澳轉機。

對於網紅赴中旅遊風潮，林志潔認為，具有影響力的網紅、名人除了分享中國風景與美食，也應提醒粉絲赴中的潛在風險，而不是讓外界誤以為中國是一個完全安全的旅遊環境；她強調，知名人士享有光環，也應承擔相應的社會責任。

林志潔表示，中國透過法律包裝政治目的，並結合認知戰、新聞宣傳及大外宣輸出其論述，形塑「依法治理」形象，但本質上是利用法律合理化國家權力，甚至侵害人民權利。她認為，中國並非民主法治國家，沒有司法獨立與權力制衡機制。

談及台灣因應作法，林志潔指出，面對中國灰色地帶威脅，行政部門即使在修法受限情況下，仍應盤點現有法律工具，強化數位治理、個資保護、防制假訊息及深偽影像等措施，並持續運用外交聲明及國際合作來反制中國扭曲國際法及法律敘事。

她強調，台灣應善用科技實力與民主經驗深化國際合作，在全球供應鏈及科技外交上發揮優勢，共同抵抗威權擴張，維護民主自由與國際秩序。