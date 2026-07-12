生前三度訪台…美國會議員葛理翰逝世 總統哀悼：台灣失去一位重要友人

美國聯邦參議員葛理翰（Lindsey Graham）於美國時間11日逝世，總統府發言人郭雅慧今日表示，賴清德總統深感哀痛，並向葛理翰參議員家人致上最誠摯的慰問。

郭雅慧表示，葛理翰長年服務於美國國會，與台灣情誼深厚，任內積極推動友台法案，支持台灣國際參與、強化自我防衛能力及深化台美經貿關係，是台灣在美國國會堅定而重要的朋友。

葛理翰生前三度訪問台灣，並於2022年率領跨黨派聯邦參眾議員訪團來台，以具體行動展現對台灣的支持。郭雅慧表示，賴總統代表台灣人民，感謝葛理翰多年來對台海和平穩定及台美關係的貢獻，並致上最高敬意。台灣失去一位重要友人，總統與全體國人同感哀悼。

賴總統稍早也透過社群平台Ｘ表示，對於葛理翰參議員驟然辭世，我們深感悲痛。葛理翰參議員是真摯的台灣友人，長期堅定支持台灣，始終是自由與民主的堅定倡議者與捍衛者。