2018年「邊投邊開」恐重演？年底最多將有6大公投 考驗選務工作

今年公投很多，恐重演2018年「邊投票邊開票」的延遲效應？藍白預計在14日將「重啟核電」、「安樂死」等兩項公投逕付二讀，加上之前的「不在籍投票、「反廢死」、「交通罰鍰」與「鞭刑」4個題目，今年底最多將有6個公投要投；由於中選會主委游盈隆曾表態2個以上公投恐嚴重影響選務，外界關注後續公投審查與選舉安排。

2公投審查時間短

今年底九合一地方選舉，在野黨原擬提五公投案，藍營主打「特定重罪增設鞭刑」、「反廢死」及「重啟核電」；白營聚焦「不在籍投票」及「交通罰鍰用於改善道路交通安全環境」，現擬增提「安樂死法制化」公投，總計藍白將提6公投案併年底大選舉行。

依據《公投法》規定，公投案須於投票日前90天公告，以今年九合一選舉投票日11月28日回推，立法院提出的公投案，中選會須於8月30日前審查通過。「重啟核電」與「安樂死」公投若於14日逕付二讀，經1個月協商冷凍期後，最快8月14日表決通過後才能送出立院，距中選會審查法定截止日前，僅剩16天可排審。

「反廢死」將再度闖關

對於公投要怎麼處理，國民黨團意見仍不一。黨團書記長林沛祥表示，等到「重啟核電」逕付二讀後再討論，公投案最終要包裹或分開都有可能；主提「鞭刑」公投的國民黨立委洪孟楷則認為，各項公投案應依逕付二讀時序、分週表決成案、送出立院，不用等待。

但中選會主委游盈隆近日曾建議國會推動公投時，也要考量選務系統承載能量極限，今年公投數量是「1個恰恰好，2個有點多，3個受不了」。加上中選會去年曾以「重大政策之創制或複決」為由，否決立法院交議的「反廢死」公投案，國民黨雖然已經改了主文重新再提，但外界也關注後續中選會審議公投的狀況。

對於游盈隆的主張，林沛祥曾表示，公投的目的就是將重大政策決定權還給人民，游盈隆此番言論會讓外界質疑中選會「看風向決定吹哨」。民眾黨團總召陳清龍也說，《公投法》並沒有限定公投數量；就連民進黨立委莊瑞雄都認為，社會期待中選會行政中立，而非在法定程序尚未完成前，就對公投案可能的結果、數量及方式頻頻公開表態。

選舉+公投負擔重

另外，2018年九合一大選時，同時有10個公投案通過審核，各地投票所公投圈票處又太少，導致有人在下午4點投票時間截止時仍在排隊投票，有些投開票所甚至無法準時在下午4點投完票，造成部分選民在還未投票時就能透過網路觀看開票的亂象，甚至拖到隔日凌晨才完成開票，時任中選會主委陳英鈐因此請辭下台。

今年6個公投若都有通過，外界也關注中選會處理選務的量能是否足夠。







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