快訊

全朝台灣飛來！桃機昨罕見「零起降」 今大批班機匯集地勤忙翻

紐時調查披露「日本淪俄羅斯間諜樂園」！情報巢穴藏警察廳眼皮底下

聽新聞
0:00 / 0:00

中共批參訪金門海域 范雲：IPAC非單一政府政黨能操控

中央社／ 台北12日電
對中政策跨國議會聯盟（IPAC）的6國國會議員9日參訪金門海域，國台辦批評遭民進黨利用。陪同參訪行程的民進黨立委范雲今天說，IPAC由超過40個國家、近300位國會議員組成，不是任何單一國家、政府或政黨能操控。范雲。圖／聯合報系資料照片 林伯東
對中政策跨國議會聯盟（IPAC）的6國國會議員9日參訪金門海域，國台辦批評遭民進黨利用。陪同參訪行程的民進黨立委范雲今天說，IPAC由超過40個國家、近300位國會議員組成，不是任何單一國家、政府或政黨能操控。范雲。圖／聯合報系資料照片 林伯東

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）的6國國會議員9日參訪金門海域，國台辦批評遭民進黨利用。陪同參訪行程的民進黨立委范雲今天說，IPAC由超過40個國家、近300位國會議員組成，不是任何單一國家、政府或政黨能操控。

IPAC的6國議員9日前往金門，搭乘海巡艇參訪金門海域安全形勢，成為首度有多國國會議員組團親赴台海前線實地訪視。國台辦發言人陳斌華10日深夜批評稱，IPAC是由一群極端反華分子拼湊而成的「草台班子」，並指民進黨當局「挾洋自重」枉費心機，「倚外謀獨」注定失敗。

IPAC議員赴金門參訪行程，由IPAC台灣共同主席民進黨立委范雲與民眾黨立委陳昭姿陪同搭乘海巡艇。范雲今天透過臉書表示，有記者問她，怎麼看國台辦稱IPAC到金門最前線是「被民進黨政府利用」，她的回覆是，IPAC由超過40個國家、近300位國會議員組成，不是任何單一國家、政府或政黨能操控。

范雲在臉書附上當日拍攝的現場影片指出，她很榮幸親自陪同，並看到來自英國、荷蘭、捷克、印度、紐西蘭與烏克蘭的國會議員們，頂著風浪與太陽站在甲板上，深入詢問台海的防衛工作細節，心裡很感動。

她表示，近來中共海警挑釁的頻率越來越高，台灣的海巡艦在必要時會與中共海警船一對一近距離對峙，在風浪中併航，這形同以自身船身來阻止中共艦艇靠近台灣的領海。

她指出，當IPAC成員知道任務如此艱辛時，也關心第一線海巡署人員是否有足夠資源。她和陳昭姿見證海巡工作的辛勞與風險，也答應絕對會幫忙監督、確保海巡署第一線有足夠的資源。

范雲表示，作為代表台灣的IPAC共同主席，她很感謝IPAC的6位國會議員，遠道而來，還特別到台灣海域最前線，想要親自了解中共的非法侵擾。這是台灣，也是金門最需要的國際團結守護自由的力量。

范雲認為，IPAC的秘書處和國會議員們其實都非常了解中共慣用的各種威嚇，也因此，國台辦的厲聲批判也在預期中。

金門 范雲 中共

延伸閱讀

裴倫德：金門海巡行程IPAC發起 有助了解台海情勢

IPAC議員首度登船考察金廈海域 李文良：和平才是金門最大利益

民進黨：赴中通報案累計385人 籲減少非必要赴中

林佳龍接見烏克蘭國會議員團 盼強化台烏合作

相關新聞

扁嫂生日被諷「不是快死了」 陳水扁怒控網路霸凌：她連一口蛋糕都不能吃

昨天是前總統夫人吳淑珍73歲生日，兒子陳致中網路發文引來網友嘲諷「不是快死了嗎？」前總統陳水扁不滿網路霸凌詛咒妻子早死，今天氣憤回嗆，吳淑珍連一口生日蛋糕都不能吃，「有必要對一個體重只剩28.5公斤，終身重殘的老人家詛咒她去死嗎？」

民眾黨提「安樂死」公投 柯文哲籲：這是實際存在的問題，不要當鴕鳥

民眾黨擬提「安樂死」公投，民眾黨創黨主席柯文哲今天表示，醫學有極限，不要幻想醫學可以解決所有問題，呼籲衛福部「不要將安寧法醫療條例跟安樂死當成是互相對立」，並以到台南看病人為例，認為應拿出來討論，「這是實際存在的問題，所以不要當駝鳥」。

談鞭刑玩笑提「公投宮刑閹掉強姦犯」 柯文哲：台灣要當文明國家嗎？

國民黨立委洪孟楷等人提出「鞭刑」公投。民眾黨前主席柯文哲今受訪時質疑，鞭刑能減少犯罪？他曾開玩笑指，若要聳動，「應該公投宮刑，強姦犯應該閹掉」，這不用投就知道答案；台灣若真要成為文明國家，還要鞭刑嗎？這題民眾黨內部就吵翻天了，但還好有一個月的冷卻期，就讓大家拿出來討論。

柯文哲稱「賴若合作政局不亂」 凌濤怒批：你的中心思想在哪裡？

民眾黨創黨主席柯文哲日前接受專訪稱「總統賴清德上任後若（與民眾黨）採合作態度，今天國內政局不會亂成這樣」。國民黨桃園市議員凌濤昨在政論節目「TVBS戰情室」怒批，2024年六點協議是柯文哲撕的，如今又拋出可與賴清德合作，「你的價值跟中心思想到底在哪裡？」

中共批參訪金門海域 范雲：IPAC非單一政府政黨能操控

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）的6國國會議員9日參訪金門海域，國台辦批評遭民進黨利用。陪同參訪行程的民進黨立委范雲今天...

無人機是門好生意 但別妄想能擊退解放軍

最近中國大陸的兩個舉措都引致了全球的關注，一者是7月6日的巨浪潛射洲際飛彈飛越8000餘公里後射入南太平洋；另一者是僅僅4天之後的7月10日，長征10號乙完成全球首次的一級火箭網繫回收。這兩者分別是軍事與科技的進展，但都涉及了火箭的能力，前者是射程與隱蔽性，後者則是姿態控制與成本節約。而與此同時，台灣卻正在熱衷於討論無人機的生產，就如AIT處長谷立言所鼓吹的，要將自身打造成一個蜂巢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。