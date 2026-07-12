中共批參訪金門海域 范雲：IPAC非單一政府政黨能操控

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）的6國國會議員9日參訪金門海域，國台辦批評遭民進黨利用。陪同參訪行程的民進黨立委范雲今天說，IPAC由超過40個國家、近300位國會議員組成，不是任何單一國家、政府或政黨能操控。

IPAC的6國議員9日前往金門，搭乘海巡艇參訪金門海域安全形勢，成為首度有多國國會議員組團親赴台海前線實地訪視。國台辦發言人陳斌華10日深夜批評稱，IPAC是由一群極端反華分子拼湊而成的「草台班子」，並指民進黨當局「挾洋自重」枉費心機，「倚外謀獨」注定失敗。

IPAC議員赴金門參訪行程，由IPAC台灣共同主席民進黨立委范雲與民眾黨立委陳昭姿陪同搭乘海巡艇。范雲今天透過臉書表示，有記者問她，怎麼看國台辦稱IPAC到金門最前線是「被民進黨政府利用」，她的回覆是，IPAC由超過40個國家、近300位國會議員組成，不是任何單一國家、政府或政黨能操控。

范雲在臉書附上當日拍攝的現場影片指出，她很榮幸親自陪同，並看到來自英國、荷蘭、捷克、印度、紐西蘭與烏克蘭的國會議員們，頂著風浪與太陽站在甲板上，深入詢問台海的防衛工作細節，心裡很感動。

她表示，近來中共海警挑釁的頻率越來越高，台灣的海巡艦在必要時會與中共海警船一對一近距離對峙，在風浪中併航，這形同以自身船身來阻止中共艦艇靠近台灣的領海。

她指出，當IPAC成員知道任務如此艱辛時，也關心第一線海巡署人員是否有足夠資源。她和陳昭姿見證海巡工作的辛勞與風險，也答應絕對會幫忙監督、確保海巡署第一線有足夠的資源。

范雲表示，作為代表台灣的IPAC共同主席，她很感謝IPAC的6位國會議員，遠道而來，還特別到台灣海域最前線，想要親自了解中共的非法侵擾。這是台灣，也是金門最需要的國際團結守護自由的力量。

范雲認為，IPAC的秘書處和國會議員們其實都非常了解中共慣用的各種威嚇，也因此，國台辦的厲聲批判也在預期中。