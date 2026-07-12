談鞭刑玩笑提「公投宮刑閹掉強姦犯」 柯文哲：台灣要當文明國家嗎？

國民黨立委洪孟楷等人提出「鞭刑」公投。民眾黨前主席柯文哲今受訪時質疑，鞭刑能減少犯罪？他曾開玩笑指，若要聳動，「應該公投宮刑，強姦犯應該閹掉」，這不用投就知道答案；台灣若真要成為文明國家，還要鞭刑嗎？這題民眾黨內部就吵翻天了，但還好有一個月的冷卻期，就讓大家拿出來討論。

柯文哲今天到台中輔選，上午11時陪同市議員參選人邱于珊走訪東東芋圓大坑店，並品嘗在地美食東東芋圓。

柯文哲受訪表示，「鞭刑」公投不要說跟國民黨有沒有共識的問題，民眾黨內部就已經吵翻天了。民眾黨在立法院有8席立委，其中4個贊成、4個反對。不過還好有一個月的冷卻期，就讓大家拿出來討論。

柯文哲質疑，鞭刑到底要解決什麼問題？鞭刑真的可以減少犯罪嗎？文明國家都已經沒有鞭刑了，但他知道民意是非常支持鞭刑。所以他曾開玩笑說，如果要聳動，「應該要公投宮刑，強姦犯應該閹掉」，這不用投就知道答案，問題是要這樣做嗎？

柯文哲預估，針對鞭刑，民意約85%會贊成，但台灣要成為文明國家，真的要這樣做嗎？因此，不要說跟國民黨沒共識，民眾黨自己內部都沒有共識了，不過這件事可以拿出來討論。