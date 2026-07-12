凌濤斥柯文哲跑去跟賴總統談合作 陳智曬逐字稿嗆：莫名其妙

針對民眾黨前主席柯文哲「如果賴清德總統願意和民眾黨合作，台灣的政局不會亂成這樣」的說法，民眾黨立法院黨團主任陳智菡表示，由於國民黨桃園市議員凌濤的錯誤發言，導致有心人繼續以訛傳訛、醜化柯文哲，讓她直言相關評論實在是莫名其妙。

柯文哲日前接受網路節目專訪時提及，「如果賴總統上任就願意和民眾黨合作，台灣政局不會亂成這樣」。凌濤昨天在政論節目表示，2024年總統大選期間，在野陣營好不容易凝聚共識，結果柯文哲選後馬上變臉，聲稱要改跟賴總統合作，「你的價值跟中心思想到底在哪裡？選前可以跟藍簽六點協議，選後馬上說要跟賴清德合作。」

對此，陳智菡在臉書發文指出，凌濤痛罵柯文哲在節目專訪「自己承認」選後就跑去跟賴總統談合作，甚至還說柯文哲毫無誠信，這個評論實在是莫名其妙，柯文哲的原話完全不是如此，也沒有看到任何媒體如此解讀。

陳智菡也摘錄逐字稿，柯文哲在節目提及「小英（指前總統蔡英文）在卸任之前，還請我吃一碗牛肉麵，還找我到總統府說，這個不管怎麼樣，我要卸任了，過去大家有什麼誤會，都可以講一講。至少小英還表達善意。這個傢伙（指賴清德）是上來就把我抓去關了」，主持人樊啟明回應，「到後來都完全沒有跟您⋯有任何管道的一些（溝通）。」

柯文哲接著說，「沒有啊！賴清德對我唯一就是把我抓去關而已」，隨後又說「解鈴還需繫鈴人，如果是說整個朝野的一個僵局，執政黨這邊有權力的人，是不是應該要先往前跨一步，我只看到他每天罵我就算了，每天也是罵（民眾黨主席）黃國昌」、「你每天罵他，你又期待他來跟你好言相向，這不是很奇怪嗎？」

陳智菡還原，柯文哲強調在野合作的重要性、要建立合作的文化，「如果凌濤不是根本沒看專訪在大放厥詞，那就是刻意扭曲詆毀了。」