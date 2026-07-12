快訊

王力宏重摔縫39針露疤現身！被網幹譙不忍了 宣布重大決定

伊朗大反攻嗆「放馬過來」！狂轟4國美軍基地 打擊MQ-9無人機庫

聽新聞
0:00 / 0:00

民眾黨提「安樂死」公投 柯文哲籲：這是實際存在的問題，不要當鴕鳥

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲（中）今到台中輔選，與市議員參選人邱于珊（左）品嘗東東芋圓。記者趙容萱／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲（中）今到台中輔選，與市議員參選人邱于珊（左）品嘗東東芋圓。記者趙容萱／攝影

民眾黨擬提「安樂死公投，民眾黨創黨主席柯文哲今天表示，醫學有極限，不要幻想醫學可以解決所有問題，呼籲衛福部「不要將安寧法醫療條例跟安樂死當成是互相對立」，並以到台南看病人為例，認為應拿出來討論，「這是實際存在的問題，所以不要當駝鳥」。

柯文哲今天上午11時到台中輔選，陪同市議員參選人邱于珊走訪東東芋圓大坑店，並品嘗在地美食東東芋圓，下午走訪北屯新一點利黃昏市場。

柯文哲吃芋圓前，被問及「民眾黨擬提『安樂死』公投會不會擔心公投難推進？」柯文哲表示，他當過急重症的醫師，知道醫學有極限，不要幻想醫學可以解決所有問題。醫生最大的敵人到底是病人的死亡？或病人的痛苦？若選擇病人的死亡就一路拚到底，若是選擇病人的痛苦，那就要討論「人對自己的生命有沒有選擇權？」

柯文哲說，他知道衛福部的想法，但不要將安寧法醫療條例跟安樂死當成是互相對立，那只是解決問題的不同方法，面對問題是解決問題的第一步，以他去台南看的病人的例子，病人就是遇到困難才會跑到瑞士安樂死，台灣人若遇到這種病例要如何解決？他認為就是把它拿出來討論，經討論後，社會就會有共識，才比較好處理。「這是實際存在的問題，所以不要當駝鳥」。

公投 安樂死 柯文哲 民眾黨

延伸閱讀

重啟核電、安樂死公投 拚下周逕付二讀

台灣司法公信力不足 柯文哲：再提鞭刑是本末倒置

綠批在野把公投變選舉動員工具 陳清龍：人民要公投要民進黨點頭？

健保2.0要怎麼走？AI、遠距醫療與高齡化時代的醫療改革

相關新聞

柯文哲稱「賴若合作政局不亂」 凌濤怒批：你的中心思想在哪裡？

民眾黨創黨主席柯文哲日前接受專訪稱「總統賴清德上任後若（與民眾黨）採合作態度，今天國內政局不會亂成這樣」。國民黨桃園市議員凌濤昨在政論節目「TVBS戰情室」怒批，2024年六點協議是柯文哲撕的，如今又拋出可與賴清德合作，「你的價值跟中心思想到底在哪裡？」

扁嫂生日被諷「不是快死了」 陳水扁怒控網路霸凌：她連一口蛋糕都不能吃

昨天是前總統夫人吳淑珍73歲生日，兒子陳致中網路發文引來網友嘲諷「不是快死了嗎？」前總統陳水扁不滿網路霸凌詛咒妻子早死，今天氣憤回嗆，吳淑珍連一口生日蛋糕都不能吃，「有必要對一個體重只剩28.5公斤，終身重殘的老人家詛咒她去死嗎？」

行政院擬對持有電子煙開罰 朝野立委：第一線如何落實執法？

毒駕釀禍頻傳，行政院日前提出菸害防制法修正草案，首度將「持有」電子煙組合元件（載具）納入開罰範圍。民進黨立委林月琴說，她支持強化方向，但必須正視第一線執法困境；國民黨立委陳菁徽則批評，衛福部配套中有自願繳回機制過於理想化；民眾黨立委陳昭姿也認同，持有應有適度法制才能有效執法。

南海仲裁10周年 國安人士：陸炒作巴丹群島主權 複製對台劇本

南海仲裁案屆滿十周年之際，中國大陸學者拋出「菲律賓巴丹群島主權自古屬中國」論述，引發印太區域警戒。熟悉區域安全事務的國安人士今天表示，並非單一事件，而是複製長年對台認知作戰與法律戰模式，企圖透過歷史敘事、法律論述、認知作戰及海上灰色地帶行動，逐步擴張對第一島鏈的控制。

政院修法持有電子煙也要罰 立院法制局：考量執法有難度建議循序漸進

我國近期爆發多起毒駕事故，行政院會日前通過「菸害防制法」修法，將持有電子煙組合元件（載具）也納入罰則，目前全案送交立法院審議。立法院法制局近日提出報告，分析新加坡與香港相關法制，建議我國修法參酌香港經驗，先由禁止供應面管理，再擴及公共場所持有禁令。

張景森轟自創防颱假…蔣萬安：依目前機制決策 市民安全最優先考量

巴威颱風逐漸遠離，這次北北基桃放2天颱風假，也引發該不該放熱議？北市長蔣萬安今被問及，前政務委員張景森喊話中央應出手收回地方首長裁量權？蔣今說，地方政府就是依目前決策機制，是不是由中央統一訂定一個標準、或中央決定，之前有很多討論，但現階段都是照目前決策機制進行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。