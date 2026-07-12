民眾黨提「安樂死」公投 柯文哲籲：這是實際存在的問題，不要當鴕鳥

民眾黨擬提「安樂死」公投，民眾黨創黨主席柯文哲今天表示，醫學有極限，不要幻想醫學可以解決所有問題，呼籲衛福部「不要將安寧法醫療條例跟安樂死當成是互相對立」，並以到台南看病人為例，認為應拿出來討論，「這是實際存在的問題，所以不要當駝鳥」。

柯文哲今天上午11時到台中輔選，陪同市議員參選人邱于珊走訪東東芋圓大坑店，並品嘗在地美食東東芋圓，下午走訪北屯新一點利黃昏市場。

柯文哲吃芋圓前，被問及「民眾黨擬提『安樂死』公投會不會擔心公投難推進？」柯文哲表示，他當過急重症的醫師，知道醫學有極限，不要幻想醫學可以解決所有問題。醫生最大的敵人到底是病人的死亡？或病人的痛苦？若選擇病人的死亡就一路拚到底，若是選擇病人的痛苦，那就要討論「人對自己的生命有沒有選擇權？」

柯文哲說，他知道衛福部的想法，但不要將安寧法醫療條例跟安樂死當成是互相對立，那只是解決問題的不同方法，面對問題是解決問題的第一步，以他去台南看的病人的例子，病人就是遇到困難才會跑到瑞士安樂死，台灣人若遇到這種病例要如何解決？他認為就是把它拿出來討論，經討論後，社會就會有共識，才比較好處理。「這是實際存在的問題，所以不要當駝鳥」。