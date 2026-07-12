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無人機版本眾所矚目 法案待三黨協商整合

台灣醒報／ 記者呂翔禾／台北報導

無人機法案藍、綠、白的版本內容差很大，恐怕要等朝野協商！雖然藍白達成共識由經濟委員會主審，但政院版要以特別預算2100億購買3種攻擊型無人機、藍盼2400億常態預算購買、白則無預算上限、設立委員會，此外還有2名立委各自提案，週四的委員會審查恐難達成共識，需進入後續的朝野協商，甚至表決前才能縮小差距。

版本眾多難決

朝野各版本無人機條例將在周四展開初審，據了解，在野黨已達成共識，由民眾黨籍經濟委員會召委洪毓祥排案，掌握議題主導權。有民眾黨立委指出，藍白版本不僅涉及國防自主，也納入了產業發展與商業應用，無人機條例雖為經濟、外交及國防、財政三委員會聯席審查，由經委會主審較能完整討論在野黨的主張。

目前送交委員會審查的版本，包括政院版、民進黨立委林楚茵版、民眾黨版及國民黨版，另有國民黨立委賴士葆提出的2個法案（《無人載具產業升級發展條例》與《國防戰略無人載具國外採購暨技術合作特別條例》），預計於14日院會交付審查，屆時無人機條例將有6個版本進入審查。

特別預算較穩定

行政院6月18日通過「特別預算」5年2100億元的《國防自主無人載具採購特別條例》草案。行政院表示，無人機產業具備高資本投入與長期技術累積的特性，特別預算可以提供跨年度、不受每年預算審查不確定性影響的經費，且國軍有迫切發展無人機的需求，透過這筆錢才能有效、快速發展無人機非紅供應鏈。

國民黨則提出《國防自主無人載具科技發展及採購條例》，則以6年2400億的「常態預算」發展無人機，並明訂國產化比例目標、生產基地須分布於至少三個不同縣市，經濟部與國防部每年需向立法院提出階段性報告進行審查。國民黨表示，特別預算是因應緊急狀況的「例外措施」，不宜作為常態性產業發展及建軍經費來源。

各版本內容差異大

民眾黨雖沒有提出具體金額，但也主張無人機發展回歸年度公務預算，並要求行政院設置「國家無人機產業發展戰略特別委員會」，同時要求訂定產業發展綱領、可信任供應鏈認證，若廠商以詐欺或虛偽不實資料申請政府補助者，將廢止受領資格並追回款項。

目前這三個法案中，國民黨與民眾黨在回歸公務預算上有共識，但對於後續監督、額度等內容仍有不小差異，加上政院版與其他版本，無人機相關法案恐難在委員會審查有共識，最終還是要朝野協商，甚至是表決前才確定最終版本。

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