扁嫂生日被諷「不是快死了」 陳水扁怒控網路霸凌：她連一口蛋糕都不能吃

昨天是前總統夫人吳淑珍73歲生日，兒子陳致中網路發文引來網友嘲諷「不是快死了嗎？」前總統陳水扁不滿網路霸凌詛咒妻子早死，今天氣憤回嗆，吳淑珍連一口生日蛋糕都不能吃，「有必要對一個體重只剩28.5公斤，終身重殘的老人家詛咒她去死嗎？」

高雄市前議員陳致中夫婦固定回台南探望雙親，母親吳淑珍昨天過生日，慶生後他在臉書張貼一張慶生照片，並發文說「太多的委屈不足為外人道，求老天爺眷顧」。雖然只有簡單幾個字，有網友祝福，卻也有人批評。

陳水扁不滿網友的負面評論，今天在臉書以「扁嫂過生日被詛咒早走不夠委屈嗎？」為題發文，抒發內心不滿。

陳水扁說，昨天是7月11日扁嫂生日，這是去年8月15日扁嫂昏迷疑似失去生命跡象，昏迷指數3，經搶救恢復呼吸心跳後的第一個生日，致中夫婦買來小蛋糕為媽媽慶生。

陳水扁指出，吳淑珍因41年前的政治車禍，不只下半身癱瘓，大小便不能自理，幾乎每天都會量不到血壓而昏倒；車禍腸穿孔切掉30公分腸子，連一口生日蛋糕都不能吃，只是拍照而已，就要被網路霸凌「不是快死了嗎？」詛咒扁嫂早走。

陳水扁說，政治不外人性，選舉恩怨及對阿扁與扁家再有不共戴天之仇，有必要在生日這一天，對一位昨天量體重只剩28.5公斤，終身重殘的老人家詛咒她去死嗎？過個苟延殘喘的生日還被網路集體詛咒去死，這不是委屈，什麼是委屈？