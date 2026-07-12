柯文哲稱「賴若合作政局不亂」 凌濤怒批：你的中心思想在哪裡？

民眾黨創黨主席柯文哲日前接受專訪稱「總統賴清德上任後若（與民眾黨）採合作態度，今天國內政局不會亂成這樣」。國民黨桃園市議員凌濤昨在政論節目「TVBS戰情室」怒批，2024年六點協議是柯文哲撕的，如今又拋出可與賴清德合作，「你的價值跟中心思想到底在哪裡？」

柯文哲日前於專訪中表示，「聯合政府」需要賴清德總統出面解決，若賴上任時能對民眾黨採合作態度，今日政局不會如此紊亂，「每一個案子都應該坐下來討論，若能慢慢把合作精神帶入華人社會，這些都可以改變。」

凌濤直言，看過柯文哲專訪後，不少藍營支持者「情緒都上來了」，當年藍白於君悅飯店會談，國民黨力挺藍白合、否定所有阻礙者，就是希望共同以價值理念對抗民進黨政府；未料柯文哲選前簽了六點協議、選後親手撕毀，如今又向賴政府釋出合作訊號，「選前跟藍營簽協議，選後馬上說要跟賴清德合作，中心思想到底是什麼？」

凌濤也指，柯文哲司法案件纏身期間，國民黨基於比例原則選擇聲援，但柯本人卻放任「母姊會」與「那對夫妻」（指民眾黨松山信義市議員參選人許甫、民眾黨立法院黨團主任陳智菡）將黨務搞得烏煙瘴氣，中央動輒對議員、基層東罵西罵，導致立委被趕走、議員退黨，「這是民眾黨標榜的科學理性務實嗎？政治的核心價值路線是不能撼動的，不能這樣玩政治。」

對於柯文哲專訪中強調2026年白營議員席次要成長、盼以台北市為例六席全上。凌濤說，議員選舉屬多席次制，與2028年單一席次的總統大選概念完全不同，以台北市為例，民進黨已採保守提名，白營若要增加席次，勢必是跟藍營競爭剩餘席次，而非與民進黨對決。

凌濤表示，柯文哲此次專訪把白營議員席次成長當成主軸，等於暗示對他而言「白營獲勝比藍白合更重要」；反觀藍白縣市首長後續如何整合、地方聯合政府藍圖，柯著墨相對有限，且柯所稱的「聯合政府」指的是官員、小內閣，與議員選戰完全是不同層次，雖以柯文哲立場並無錯誤，但很多藍營支持者聽起來會不太舒服，「雙方溝通還可以再多融合一下。」