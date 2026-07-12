快訊

王力宏重摔縫39針露疤現身！被網幹譙不忍了 宣布重大決定

伊朗大反攻嗆「放馬過來」！狂轟4國美軍基地 打擊MQ-9無人機庫

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲稱「賴若合作政局不亂」 凌濤怒批：你的中心思想在哪裡？

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
國民黨桃園市議員凌濤怒批，民眾黨創黨主席柯文哲2024年撕毀六點協議，如今又拋出可與賴清德總統合作，「你的價值跟中心思想到底在哪裡？」聯合報系資料照
國民黨桃園市議員凌濤怒批，民眾黨創黨主席柯文哲2024年撕毀六點協議，如今又拋出可與賴清德總統合作，「你的價值跟中心思想到底在哪裡？」聯合報系資料照

民眾黨創黨主席柯文哲日前接受專訪稱「總統賴清德上任後若（與民眾黨）採合作態度，今天國內政局不會亂成這樣」。國民黨桃園市議員凌濤昨在政論節目「TVBS戰情室」怒批，2024年六點協議是柯文哲撕的，如今又拋出可與賴清德合作，「你的價值跟中心思想到底在哪裡？」

柯文哲日前於專訪中表示，「聯合政府」需要賴清德總統出面解決，若賴上任時能對民眾黨採合作態度，今日政局不會如此紊亂，「每一個案子都應該坐下來討論，若能慢慢把合作精神帶入華人社會，這些都可以改變。」

凌濤直言，看過柯文哲專訪後，不少藍營支持者「情緒都上來了」，當年藍白於君悅飯店會談，國民黨力挺藍白合、否定所有阻礙者，就是希望共同以價值理念對抗民進黨政府；未料柯文哲選前簽了六點協議、選後親手撕毀，如今又向賴政府釋出合作訊號，「選前跟藍營簽協議，選後馬上說要跟賴清德合作，中心思想到底是什麼？」

凌濤也指，柯文哲司法案件纏身期間，國民黨基於比例原則選擇聲援，但柯本人卻放任「母姊會」與「那對夫妻」（指民眾黨松山信義市議員參選人許甫、民眾黨立法院黨團主任陳智菡）將黨務搞得烏煙瘴氣，中央動輒對議員、基層東罵西罵，導致立委被趕走、議員退黨，「這是民眾黨標榜的科學理性務實嗎？政治的核心價值路線是不能撼動的，不能這樣玩政治。」

對於柯文哲專訪中強調2026年白營議員席次要成長、盼以台北市為例六席全上。凌濤說，議員選舉屬多席次制，與2028年單一席次的總統大選概念完全不同，以台北市為例，民進黨已採保守提名，白營若要增加席次，勢必是跟藍營競爭剩餘席次，而非與民進黨對決。

凌濤表示，柯文哲此次專訪把白營議員席次成長當成主軸，等於暗示對他而言「白營獲勝比藍白合更重要」；反觀藍白縣市首長後續如何整合、地方聯合政府藍圖，柯著墨相對有限，且柯所稱的「聯合政府」指的是官員、小內閣，與議員選戰完全是不同層次，雖以柯文哲立場並無錯誤，但很多藍營支持者聽起來會不太舒服，「雙方溝通還可以再多融合一下。」

凌濤 柯文哲 賴清德 民眾黨 國民黨 民進黨

延伸閱讀

台灣司法公信力不足 柯文哲：再提鞭刑是本末倒置

台中市議員第八選區搶7格局…藍穩健提名 綠拚席次加1

重啟核電、安樂死公投 拚下周逕付二讀

台南議員第一選區…席次縮減陷8搶5 新舊攻防勢猛

相關新聞

柯文哲稱「賴若合作政局不亂」 凌濤怒批：你的中心思想在哪裡？

民眾黨創黨主席柯文哲日前接受專訪稱「總統賴清德上任後若（與民眾黨）採合作態度，今天國內政局不會亂成這樣」。國民黨桃園市議員凌濤昨在政論節目「TVBS戰情室」怒批，2024年六點協議是柯文哲撕的，如今又拋出可與賴清德合作，「你的價值跟中心思想到底在哪裡？」

扁嫂生日被諷「不是快死了」 陳水扁怒控網路霸凌：她連一口蛋糕都不能吃

昨天是前總統夫人吳淑珍73歲生日，兒子陳致中網路發文引來網友嘲諷「不是快死了嗎？」前總統陳水扁不滿網路霸凌詛咒妻子早死，今天氣憤回嗆，吳淑珍連一口生日蛋糕都不能吃，「有必要對一個體重只剩28.5公斤，終身重殘的老人家詛咒她去死嗎？」

行政院擬對持有電子煙開罰 朝野立委：第一線如何落實執法？

毒駕釀禍頻傳，行政院日前提出菸害防制法修正草案，首度將「持有」電子煙組合元件（載具）納入開罰範圍。民進黨立委林月琴說，她支持強化方向，但必須正視第一線執法困境；國民黨立委陳菁徽則批評，衛福部配套中有自願繳回機制過於理想化；民眾黨立委陳昭姿也認同，持有應有適度法制才能有效執法。

南海仲裁10周年 國安人士：陸炒作巴丹群島主權 複製對台劇本

南海仲裁案屆滿十周年之際，中國大陸學者拋出「菲律賓巴丹群島主權自古屬中國」論述，引發印太區域警戒。熟悉區域安全事務的國安人士今天表示，並非單一事件，而是複製長年對台認知作戰與法律戰模式，企圖透過歷史敘事、法律論述、認知作戰及海上灰色地帶行動，逐步擴張對第一島鏈的控制。

政院修法持有電子煙也要罰 立院法制局：考量執法有難度建議循序漸進

我國近期爆發多起毒駕事故，行政院會日前通過「菸害防制法」修法，將持有電子煙組合元件（載具）也納入罰則，目前全案送交立法院審議。立法院法制局近日提出報告，分析新加坡與香港相關法制，建議我國修法參酌香港經驗，先由禁止供應面管理，再擴及公共場所持有禁令。

張景森轟自創防颱假…蔣萬安：依目前機制決策 市民安全最優先考量

巴威颱風逐漸遠離，這次北北基桃放2天颱風假，也引發該不該放熱議？北市長蔣萬安今被問及，前政務委員張景森喊話中央應出手收回地方首長裁量權？蔣今說，地方政府就是依目前決策機制，是不是由中央統一訂定一個標準、或中央決定，之前有很多討論，但現階段都是照目前決策機制進行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。