行政院擬對持有電子煙開罰 朝野立委：第一線如何落實執法？

毒駕釀禍頻傳，行政院日前提出菸害防制法修正草案，首度將「持有」電子煙組合元件（載具）納入開罰範圍。民進黨立委林月琴說，她支持強化方向，但必須正視第一線執法困境；國民黨立委陳菁徽則批評，衛福部配套中有自願繳回機制過於理想化；民眾黨立委陳昭姿也認同，持有應有適度法制才能有效執法。

行政院上月祭出菸害防制法修正草案，不僅使用電子煙將受罰，持有電子煙及其組合元件也將納入處罰對象；衛福部規畫公布上路後有一個月緩衝期，設置回收及繳交機制，讓持有電子煙者可主動交回違法產品；不過立法院法制局近日提出報告，認為應審慎評估「全面禁止持有」執法可行性，建議參酌香港經驗先禁止供應面，再擴及公共場所或特定高風險場所，避免執法過度干預人民權益。

民進黨立委林月琴說，政府修正菸害防制法，將電子煙違規行為由使用擴及至持有，目的在於防堵電子煙在市面流通，達到降低取得與使用機會，她支持強化方向，但法律要真正落實，不能只停留在條文修正，也必須正視第一線執法面臨的困境。

林月琴指出，根據國健署統計，近３年各縣市因使用電子煙而裁罰的案件並不多，平均每天不到4件，真正最有機會在街頭發現違規的是警察機關，但菸防法主管機關卻是衛福部及地方衛生局，現行多仰賴警政協助通報，再由衛生局裁罰。未來若將「持有」納入處罰範圍，當民眾檢舉時，若衛生局到場前違規人已離開，案件如何認定？檢舉僅有照片或影片，卻無法確認身分，又該如何裁罰？

林月琴說，電子煙及加熱菸體積小，容易放入口袋、包包或外套內。依現行法制，若不涉及毒品案件，無論是衛生局稽查人員或警察，都沒有權力要求民眾打開包包或接受搜索。若民眾拒絕配合或否認持有，執法人員是否具備足夠的執法依據，值得主管機關審慎評估，以便在修法前建立配套。

國民黨立委陳菁徽質疑，衛福部配套的自願繳回機制過度理想化，直接丟垃圾桶不是更快，想靠大家良心發現自己繳回不切實際，真正該做的是把「持有」認真查、認真罰；國民黨立委黃建豪則認為，除了強化管理電子煙外，也要將「水煙」入法，限制其不得在校園50公尺以下區域內，販賣、供應、展示或廣告。

民眾黨立委陳昭姿表示，電子煙加熱器已經成為一級毒品依托咪酯最佳吸食載具，因為具有可以混進煙油中吸食的特性，不知者好奇吸食容易誤用含有依托咪酯成分的煙油，導致陷入毒品成癮的問題，供應面當然要嚴格執法查緝，持有者也應該有適度法制才能有效執法禁止。

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