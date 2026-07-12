快訊

挪威魔人哈蘭德世足賽爆紅！車庫收藏全球限量頂級超跑 一字排開有夠華麗

分科測驗明登場！歷年最大宗違規曝 首度實施電子、金屬探測

日職／林安可連續兩天開轟！ 首打席就敲2分砲

聽新聞
0:00 / 0:00

行政院擬對持有電子煙開罰 朝野立委：第一線如何落實執法？

聯合報／ 記者劉懿萱陳柄亦林銘翰／台北即時報導
行政院先前祭出「菸害防制法」修法，全面禁止電子煙製造、販賣及持有等行為。圖／聯合報系資料照
行政院先前祭出「菸害防制法」修法，全面禁止電子煙製造、販賣及持有等行為。圖／聯合報系資料照

毒駕釀禍頻傳，行政院日前提出菸害防制法修正草案，首度將「持有」電子煙組合元件（載具）納入開罰範圍。民進黨立委林月琴說，她支持強化方向，但必須正視第一線執法困境；國民黨立委陳菁徽則批評，衛福部配套中有自願繳回機制過於理想化；民眾黨立委陳昭姿也認同，持有應有適度法制才能有效執法。

行政院上月祭出菸害防制法修正草案，不僅使用電子煙將受罰，持有電子煙及其組合元件也將納入處罰對象；衛福部規畫公布上路後有一個月緩衝期，設置回收及繳交機制，讓持有電子煙者可主動交回違法產品；不過立法院法制局近日提出報告，認為應審慎評估「全面禁止持有」執法可行性，建議參酌香港經驗先禁止供應面，再擴及公共場所或特定高風險場所，避免執法過度干預人民權益。

民進黨立委林月琴說，政府修正菸害防制法，將電子煙違規行為由使用擴及至持有，目的在於防堵電子煙在市面流通，達到降低取得與使用機會，她支持強化方向，但法律要真正落實，不能只停留在條文修正，也必須正視第一線執法面臨的困境。

林月琴指出，根據國健署統計，近３年各縣市因使用電子煙而裁罰的案件並不多，平均每天不到4件，真正最有機會在街頭發現違規的是警察機關，但菸防法主管機關卻是衛福部及地方衛生局，現行多仰賴警政協助通報，再由衛生局裁罰。未來若將「持有」納入處罰範圍，當民眾檢舉時，若衛生局到場前違規人已離開，案件如何認定？檢舉僅有照片或影片，卻無法確認身分，又該如何裁罰？

林月琴說，電子煙及加熱菸體積小，容易放入口袋、包包或外套內。依現行法制，若不涉及毒品案件，無論是衛生局稽查人員或警察，都沒有權力要求民眾打開包包或接受搜索。若民眾拒絕配合或否認持有，執法人員是否具備足夠的執法依據，值得主管機關審慎評估，以便在修法前建立配套。

國民黨立委陳菁徽質疑，衛福部配套的自願繳回機制過度理想化，直接丟垃圾桶不是更快，想靠大家良心發現自己繳回不切實際，真正該做的是把「持有」認真查、認真罰；國民黨立委黃建豪則認為，除了強化管理電子煙外，也要將「水煙」入法，限制其不得在校園50公尺以下區域內，販賣、供應、展示或廣告。

民眾黨立委陳昭姿表示，電子煙加熱器已經成為一級毒品依托咪酯最佳吸食載具，因為具有可以混進煙油中吸食的特性，不知者好奇吸食容易誤用含有依托咪酯成分的煙油，導致陷入毒品成癮的問題，供應面當然要嚴格執法查緝，持有者也應該有適度法制才能有效執法禁止。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

電子煙 行政院 林月琴 陳昭姿 衛福部

延伸閱讀

政院修法持有電子煙也要罰 立院法制局：考量執法有難度建議循序漸進

「毒品市場已走進孩子手機」暑假將至立委提修法防堵網路販毒

「安樂死法」草案 綠委促排審

冷眼集／政務官脫序 逼近容忍底線

相關新聞

政院修法持有電子煙也要罰 立院法制局：考量執法有難度建議循序漸進

我國近期爆發多起毒駕事故，行政院會日前通過「菸害防制法」修法，將持有電子煙組合元件（載具）也納入罰則，目前全案送交立法院審議。立法院法制局近日提出報告，分析新加坡與香港相關法制，建議我國修法參酌香港經驗，先由禁止供應面管理，再擴及公共場所持有禁令。

國安人士：中國炒作巴丹群島主權 複製對台劇本

南海仲裁案屆滿10週年之際，中國透過學者拋出「菲律賓巴丹群島主權自古屬中國」論述，引發印太區域警戒。熟悉區域安全事務的國...

行政院擬對持有電子煙開罰 朝野立委：第一線如何落實執法？

毒駕釀禍頻傳，行政院日前提出菸害防制法修正草案，首度將「持有」電子煙組合元件（載具）納入開罰範圍。民進黨立委林月琴說，她支持強化方向，但必須正視第一線執法困境；國民黨立委陳菁徽則批評，衛福部配套中有自願繳回機制過於理想化；民眾黨立委陳昭姿也認同，持有應有適度法制才能有效執法。

張景森轟自創防颱假…蔣萬安：依目前機制決策 市民安全最優先考量

巴威颱風逐漸遠離，這次北北基桃放2天颱風假，也引發該不該放熱議？北市長蔣萬安今被問及，前政務委員張景森喊話中央應出手收回地方首長裁量權？蔣今說，地方政府就是依目前決策機制，是不是由中央統一訂定一個標準、或中央決定，之前有很多討論，但現階段都是照目前決策機制進行。

南海仲裁案10周年 外交部提「四點原則」籲台灣納入南海爭端解決機制

將我國管轄的太平島由「島」降格為「礁」的南海仲裁案今天屆滿十周年，外交部今天重申，中華民國台灣關於南海諸島的主權主張與相關政策沒有改變，中華民國台灣針對南海議題秉持「四點原則」；外交部呼籲，任何涉及我國權益及南海區域行為規範之討論，均不應排除我國參與，方能確保相關討論之正當性。

大選年朝野競相提福利加碼 中央開支票卻要地方埋單？

2026年地方大選將至，朝野競相提出加碼政策。藍白共提「台灣未來帳戶」版本擬在下周五（7月17日）院會闖關，賴政府除了祭出育兒家庭減稅政策外，再鎖定藍營基本盤加碼軍公教薪水。藍綠表面上爭相加碼吸引選民，實際上卻是相互爭奪資源，一場中央、地方搶錢大戰正在悄悄上演。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。