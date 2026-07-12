政院修法持有電子煙也要罰 立院法制局：考量執法有難度建議循序漸進

我國近期爆發多起毒駕事故，行政院會日前通過「菸害防制法」修法，將持有電子煙組合元件（載具）也納入罰則，目前全案送交立法院審議。立法院法制局近日提出報告，分析新加坡與香港相關法制，建議我國修法參酌香港經驗，先由禁止供應面管理，再擴及公共場所持有禁令。

為了強化防制毒品與毒駕，行政院長卓榮泰先前拍板3面向、14項因應策略，並且陸續提出加重毒駕刑責、吸毒者預防性吊照等修法，同時將依托咪酯類提升為一級毒品。由於「喪屍煙彈」依托咪酯使用電子煙作為載具，行政院會6月26日再推出新一波修法，除加強電子煙製造、輸入、販賣，將「持有」電子煙載具新增納入罰則，目前草案送交立法院審議。

根據行政院會通過的「菸害防制法」部分條文修正草案，製造、輸入、販賣、供應及展示電子煙等類菸品行為，未來最高可處7年有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。至於「持有」及「使用」電子煙等類菸品將納入行政罰，未來則將處新台幣3萬元至10萬元。

針對電子煙等新興菸品快速普及，立法院法制局近日提出報告，研析新加坡及香港相關法制，包括前者採取最嚴格的「全面禁止」模式，後者則考量執法比例原則與社會接受度，先由禁止供應面管理，再逐步擴大至公共場所持有禁令，採循序漸進立法策略。

立法院法制局指出，新加坡早在1993年採取「全面禁止新興菸品」模式，電子煙及其他受規範的新興菸品（包括依法列為禁止之加熱式菸草產品及其裝置）納入嚴格管制，明文禁止其製造、進口、販售、購買、持有及使用，2022年增訂持有違法物品的法定推定制度，降低執法機關舉證負擔，今年更提高相關行為罰緩，並且強化執法權限。

報告再指，香港在2022年禁止另類吸煙產品進口、製造、售賣、供應、宣傳及為商業目的之持有，當時並未全面禁止一般民眾單純自用持有，直到2025年才修法增訂「禁止持有另類吸煙產品」制度，並且採取分階段施行，明文將禁止「持有」場所擴及「所有地方」，禁止持有吸煙產品擴及「所有指定另類吸煙產品」。

立法院法制局表示，新加坡採取全面禁止制度，新興菸品無合法流通空間，該國透過推定制度強化執法效率，配合提高罰鍰、強化執法權限形成高度嚇阻效果，香港則是考量執法比例原則與社會接受度，先由禁止供應面管理，再逐步擴大至公共場所持有禁令，採用循序漸進立法策略。

報告建議，值此我國修法之際，建議參酌他國經驗，審慎評估全面禁止持有的執法可行性，現行修法方向與新加坡模式具有相似性，然而考量實務執法人力與「非公共場所」取證難度，應該參酌香港經驗「先禁止供應面，再擴及公共場所或特定高風險場所（如校園、醫療院所等）持有」，透過逐步視執法成效，評估是否擴及私人場所。

此外，立法院法制局同步提出「分級管理與比例原則」，建議我國參考香港模式，依照持有場所、持有目的或違規情節，透過修法設計差異化處罰，避免對單純自用攜帶者科處高額行政處罰，甚至造成基層執法負擔，以兼顧公共衛生、執法比例原則與人民權益。

報告也提出「合理例外及配套機制」，建議同步建立合理例外規定，例如供司法調查、學術研究、檢驗用途，或者可以評估建立外國旅客、一般民眾入境時主動向海關申報，由主管機關依法沒入或銷毀的行政處理機制，避免執法過度干預人民權益，並且減少邊境相關執法爭議。

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