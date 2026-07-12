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兩岸觀策／從北京「窮台」10年 看兩岸對彼此的誤判

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國安人士：中國炒作巴丹群島主權 複製對台劇本

中央社／ 台北12日電
圖為菲軍先前在巴丹群島最北端的雅米島升旗。美聯社
圖為菲軍先前在巴丹群島最北端的雅米島升旗。美聯社

南海仲裁案屆滿10週年之際，中國透過學者拋出「菲律賓巴丹群島主權自古屬中國」論述，引發印太區域警戒。熟悉區域安全事務的國安人士今天說，並非單一事件，而是複製長年對台認知作戰與法律戰模式，企圖透過歷史敘事、法律論述、認知作戰及海上灰色地帶行動，逐步擴張對第一島鏈的控制。

國安人士表示，北京近期將主權聲索範圍擴大至菲律賓北端巴丹群島，在國際及中國內部社群散播「巴丹群島自古屬中國」的虛假敘事，其操作模式與過去對台灣、日本琉球（沖繩）的做法如出一轍，其核心戰略在於「法律敘事先行」，先透過偽造歷史與製造所謂的法理理由，進而在國際間發動認知作戰，隨後結合日漸升高的海上「灰色地帶」行動壓迫周邊鄰國，企圖迫使各方最終屈服於北京的意志。

國安人士分析，北京對巴丹群島與對台灣的操作至少有四大一致性。首先是扭曲歷史與地理敘事，將文化交流、族群關係及古航路紀錄，強行轉化為主權依據。例如將蘭嶼達悟族與巴丹伊凡坦人的南島語族關係，扭曲為中國擁有巴丹主權的證明，根本是「強盜邏輯」。

其次，北京慣於片面解讀國際條約，透過重新詮釋歷史文件建構法理依據。這次就曲解「巴黎條約」與「馬關條約」，刻意忽略西班牙早在1783年就實質統治巴丹，以及馬關條約所割讓的台灣附屬島嶼從未包含巴丹的史實，強行解讀出巴丹應在二戰後隨台灣一併歸還中國的虛假歷史法理。

第三，在官學媒與網路社群的協同放大方面，北京更是展現熟門熟路的動員能力。過去在對台操作時，中方就透過「學者」倡議定調，再結合官媒官宣及內容農場傳播這類荒謬輿論。

最後，這些認知戰的最終目的，都是為了新一階段海上灰色地帶的公然脅迫開路，也一如對台、對日的手段。北京長年以「執法」為名，出動海警船在台灣周邊海域常態化騷擾，企圖創造否定我方管轄權的新常態；而在拋出巴丹主權論述的同一週內，中國海警岱山艦與秀山艦便同步在台海與巴士海峽周邊煞有介事的進行「執法」，甚至首度自核潛艦向太平洋試射潛射彈道飛彈。

國安人士警告，北京將對台認知戰的手法延伸至巴丹群島，核心目的在於為了下一階段在巴士海峽擴大威脅騷擾進行法理鋪陳，進而將第一島鏈轉化為連動的單一戰區。菲律賓國家海事委員會先前也曾定性中方類似的主權炒作屬認知作戰。

國家安全會議秘書長吳釗燮日前示警，中國正以漸進式擴張、不斷以低於戰爭門檻的手段步步進逼，企圖把台灣東部海域塑造成不可逆的「新常態」，甚至迫使第一島鏈轉化為連動的「單一戰區」，同時威脅日本與菲律賓。

國安人士強調，台日菲三方及國際社會應正視中國同步展開的法律戰、認知戰與海上灰色地帶騷擾，及早在初期加以阻止，才能共同守住這關乎全球安全穩定與繁榮發展的第一島鏈防線。

巴丹群島 國安 菲律賓 中國 南海

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