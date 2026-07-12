張景森轟自創防颱假…蔣萬安：依目前機制決策 市民安全最優先考量

巴威颱風逐漸遠離，這次北北基桃放2天颱風假，也引發該不該放熱議？北市長蔣萬安今被問及，前政務委員張景森喊話中央應出手收回地方首長裁量權？蔣今說，地方政府就是依目前決策機制，是不是由中央統一訂定一個標準、或中央決定，之前有很多討論，但現階段都是照目前決策機制進行。

媒體也問蔣，財訊集團董事長謝金河說台灣是AI大國，股市也是全球連動，放颱風假也應參考AI？蔣說，市府都是依照目前機制進行相關決定，也透過四市平台共同討論，最重要還是以市民安全為最優先的考量，不希望有任何嚴重的災情，甚至相關極高的風險造成超過預期的後果發生，這部分還是必須料敵從寬，禦敵從嚴。

蔣萬安今天上午主持防颱會議，仍緊盯各局處災後復原，對於這次颱風假引發爭議，前政務委員張景森也批蔣萬安自己創造了「防颱假」。對此，蔣萬安今天說，最重要是這一次看到包括氣象團隊或中央氣象署事前預測，這一次巴威颱風侵襲對北部地區可能造成極嚴重影響。

蔣說，北市府氣象團隊也多次預測包括模擬之前艾利颱風或蘇迪勒颱風，當時對於台北市整體造成災情是極為嚴重，所以基於「料敵從寬」，市府一定是以市民安全為最優先考量，所以希望在事前做好各項的防颱整備，因應這一次25年來暴風圈最大的颱風。所以當然現在最重要是災後復原，希望以最快速度在明天周一上班課之前，能恢復一切市容、及市民正常生活。

對於網友敲碗也要放颱風復原假？蔣萬安說，最主要是因為氣象署也宣布目前陸上、海上警報都解除，這部分最重要是災後復原，昨天晚間開始，也進行相關復原工作，特別針對災情最大宗路樹傾倒，即刻先排除；慢慢就是區公所轄管的八米以下道路、還有各鄰里公園還有一些災情發生，利用今天時間進行復舊。

蔣萬安說，基本上主要主幹道都已經完成相關復原，零星案件看看是否今天上午前處理完。目前掌握就是在河濱從華翠疏散門一直到敦煌疏散門這一段，是不是在今天可以完成復舊，然後水門可以開啟，明天相關交通就可以恢復正常。