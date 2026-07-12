民進黨新二代培力營 杜汶澤、饒舌歌手桃子A1J任講師

民進黨新住民部舉辦「民主超新星：新二代青年培力營」希望鼓勵青年投入公共事務、進行議題深耕，報名至7月23日止；民進黨新住民部今天公布2名重量級講師，分別是港星杜汶澤、台越新二代饒舌歌手桃子A1J。

民進黨新住民部表示，杜汶澤從演員轉型成為創業家，2014年因支持香港民主運動遭中國封殺後，選擇來台展開人生新篇章，成立台港文化交流協會，創設「在台港生獎學金」照顧同鄉，疫情期間推動待用餐、擔任志工關懷弱勢，持續用行動實踐民主與自由價值。

民進黨新住民部說，桃子A1J是備受矚目的台越二代饒舌歌手，合作創作曲「尋人 Belongingness」結合台語與越南語，重新思考「我是誰」的身分認同。逐漸將新二代文化背景轉為創作養分，透過音樂為新二代群體發聲更成為她的使命。

民進黨新住民部主任張瑜庭指出，新二代營隊講師組合多元，不只拘泥在東南亞新住民、更涵蓋香港新住民，與過去政治營隊主講師為政治明星有所區隔，跨足影視音樂娛樂產業。陣容包括港星杜汶澤、歌手桃子A1J、立法委員羅美玲、果凍藝術達人武芳草、南洋台灣姊妹會秘書長陳雪慧及移民青年倡議陣線秘書長李依靜等人，涵蓋領域多元豐富。

民進黨新住民部表示，新二代青年培力營將於8月15日至16日在新北市舉辦，兩天一夜課程安排議題討論、文化交流，希望鼓勵青年投入公共事務、進行議題深耕，報名至7月23日止。