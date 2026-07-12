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民進黨：赴中通報案累計385人 籲減少非必要赴中

中央社／ 台北12日電

民進黨中國部說，民眾赴中失聯、遭留置盤查或疑遭限制人身自由案件持續增加。2024年起至2026年7月9日，相關通報累計已達385人，呼籲民眾在中國不斷強化內外管控的政治情勢下，減少非必要的赴中行程。

民進黨中國部今天透過臉書發文指出，根據陸委會公布資料，近期民眾赴中失聯、遭留置盤查或疑遭限制人身自由案件持續增加。2024年起至2026年7月9日，相關通報累計已達385人；其中2024年55人、2025年暴增至221人，2026年至今再增加109人。近期更有4名民眾結伴赴中旅遊後同時失聯，至今情況不明。

民進黨中國部表示，中國當局應立即停止所有不當的政治管控，並提醒民眾，當前涉中風險不斷升高，非必要應避免前往。

民進黨中國部指出，根據陸委會記者會發布的內容，一名台灣法官赴中國華北旅遊時，竟遭公安直接到飯店盤查，不只事先掌握其法官身分，更詢問工作內容、對中國觀感及兩岸司法差異等；此外，陸委會說，中共盤查台灣公務員時，還可能檢查手機、詢問同仁關係、要求加入微信，進行後續接觸，充分顯示中國具有一套「事先情蒐、鎖定身分、測試立場、建立聯繫」的SOP。

民進黨中國部強調，中國當局近年為強化政治管控持續擴張各項法律，對民眾影響最大，應加強關注的包括「國家安全法」、「反間諜法」、「國家情報法」、「保守國家秘密法」、「數據安全法」、「反外國制裁法」、「民族團結進步促進法」。

民進黨中國部說，再加上2005年制定的「反分裂國家法」以及先前發布的「懲獨22條」等，已形成從入境盤查、資料蒐集、思想審查，到跨國追訴與政治施壓的完整法律工具鏈。未來民眾赴中拍照、使用GPS、蒐集商業資料、從事研究採訪，甚至與當地人士交談等，都可能被中共任意認定涉及國安並加以管控。

民進黨中國部批評，中共當局把模糊的國安法令、政治紅線與長臂管轄層層疊加，未來民眾赴中失聯、遭盤查、扣押或限制出境的案件，恐怕只會越來越多。中共一面高喊「兩岸交流」，一面卻把赴中的台灣人民當成監控、盤查、蒐情及滲透對象。若交流必須以人身自由、手機資料與國家安全為代價，就不是健康的交流，而是別有居心的政治陷阱。

民進黨中國部表示，危邦莫入，現在的中國不是「小心一點就沒事」的地方，而是一個法律紅線由中共任意移動、任何人都可能突然失去自由的威權國家。呼籲民眾，目前中國不斷強化內外管控的政治情勢下，必須要減少非必要的赴中，尤其是公務員、司法官、軍警、科技人員、研究者、媒體及政治工作者等，應該要正視赴中風險，不要再前往中國。

中共 民進黨 陸委會 中國

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