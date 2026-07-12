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俞大㵢：美重申對台政策不變

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導

中國大陸國家主席習近平預計九月訪問美國，我駐美代表俞大㵢美東時間十日在雙橡園與記者茶敘表示，美國已重申對台政策不變，未來立場也不會有任何變動；俞大㵢也說，美中之間的互動有利於世界安定，沒有不好。

美國總統川普五月訪問北京，並邀請習近平於九月二十四日訪問美國華府，將是兩人在川普第二任期內的第三次面對面峰會。中國大陸外交部長王毅近日與美國國務卿魯比歐通話指出，「台灣問題牽一髮動全身，希望美方務必慎之又慎對待涉台事務」，外界預期，川習九月會晤將觸及台灣議題。

俞大㵢表示，中國一定會提到他們想提的，但是美方雖然會聽，不會做出對台灣的任何變動；即使習近平多次向川普表達「中國想要統一或佔領台灣」的欲望，美國多次強調，美國基於台灣關係法和六項保證的立場沒有任何改變。

俞大㵢評估九月川習會，指中國一定會提他們想提的，但美方雖會聽，不會做出對台任何變動；他認為，美中互動沒有不好，有利於增進、維持之間的了解，避免誤判和不必要的事情發生，對世界的安定沒有不好。

習近平 王毅 雙橡園

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