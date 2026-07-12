無人機條例六版本 周四審查 朝野立委將對內容逐條討論

立法院會日前通過朝野共四版本無人機條例交付審查，預計本周四（16日）由經濟、外交及國防、財政三委員會聯席審查，並以經濟委員會為主責委員會。據了解，在野黨早早達成共識，在3日院會時就透過表決將法案交由經濟委員會審查，並由民眾黨籍召委排案，藉此掌握審查主導權。

目前送交委員會審查的版本，包括國防部版、民進黨立委林楚茵版、民眾黨版及國民黨版，另有國民黨立委賴士葆提出的兩個版本，預計於14日院會交付審查。屆時無人機條例將有六個版本進入審查階段，朝野將針對各版本內容逐條討論。

有立委透露，朝野各版本無人機條例在3日院會通過時，就經表決交付經濟委員會審查，而非外交及國防委員會，主要考量在於國民黨及民眾黨版本不僅涉及國防自主，也納入產業發展、商業應用等內容，若交由外交及國防委員會審查，藍白版本恐難完整討論。

該立委指出，另一方面，經濟委員會本期召委在國民黨禮讓下，由民眾黨立委洪毓祥擔任，藍白考量整體審查時程，刻意將主審委員會移至經濟委員會，可在排案、審查進度及議事主持等程序上掌握主導權。不過，此案仍採外交及國防、經濟、財政三委員會聯席審查，各版本仍會逐條理性討論。

據了解，周四委員會安排國防部、經濟部等相關部會官員至立法院委員會進行詢答，隔周輪由民進黨籍召委邱志偉主持，因此將暫停一周，最快須待27日當周才會展開逐條審查，也讓藍白兩黨仍有約兩周時間持續協調版本內容。

國民黨立委李彥秀表示，台灣幾乎沒有武器外銷空間，發展軍用無人載具只是手段，扶植商用產業及市場才是重點，藍白版本接近，因此達成共識，由經濟、外交與國防及財政委員會聯席審查，並由經濟委員會主審，就是要確立台灣無人載具產業「商為體，軍為用」的發展策略，才有可能打造完整的產業鏈生態系，形成另一座護國群山。