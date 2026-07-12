無人機多案並陳 藍黨內憂被綠營見縫插針

藍白黨團均提無人機條例草案，國民黨立委賴士葆另提案加碼五百億元特別預算，對美採購無人機並要求技術移轉，獲得台中市長盧秀燕支持。據了解，國民黨團內部對是否加碼，尚需凝聚共識；藍委指此案與黨團版觸及問題不同，黨團與黨中央應積極整合黨內意見，避免綠營見縫插針。

不具名國民黨立委表示，賴士葆先是在五月底反對編列特別預算，希望推無人載具產業發展條例，後來，又提無人載具對外採購暨技術合作條例草案，獲得盧回應支持，顯然雙方達成妥協及合作默契。

該藍委表示，藍白黨團編列年度預算要採購跟發展無人機，差別是預算規模、軍商技術轉移以及預算來源；而賴士葆談的是產業發展、對外採購和技術移轉。

這名立委表示，從軍購特別條例到現在的無人機條例，國民黨內一直有不同聲音，從盧秀燕北上與藍委交換無人機條例的意見，到與美國在台協會（ＡＩＴ）在台中合辦無人機論壇，均被綠營見縫插針，放大藍營分歧，這樣傷的是藍營的團結；有軍購教訓，黨團與黨中央態度應更積極，與黨內不同意見溝通並整合，勿再讓民進黨看笑話。

藍營人士表示，沒有所謂的藍營內部搞不定是否加碼五百億，最後這些無人機條例草案一定都是打包交協商，如經過溝通，認為有必要加碼，提出修正動議即可。

民進黨前立委林濁水表示，盧秀燕既是國民黨最可能的總統候選人，台中又是無人機產業大本營，如今業者急了，盧秀燕終於「被出面帶頭」嗆無人機一定要過，不過，盧秀燕仍然努力於繼續不沾鍋的風格，一步步向總統之路邁進，而部隊似乎愈走愈小。