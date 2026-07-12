無人機條例周四排審 在野搶主導權

朝野各版本無人機條例將在周四展開初審，據了解，在野黨已達成共識，由民眾黨籍經濟委員會召委洪毓祥排案，掌握議題主導權。一名民眾黨立委表示，藍白版本不僅涉及國防自主，也納入產業發展與商業應用，無人機條例雖為經濟、外交及國防、財政三委員會聯席審查，由經委會主審較能完整討論在野主張。

國民黨立委李彥秀表示，台灣幾乎沒有武器外銷空間，發展軍用無人載具只是手段，扶植商用產業及市場才是重點；藍白版本接近，因此達成共識，由經濟、外交與國防及財政委員會聯席審查，並由經委會主審，就是要確立台灣無人載具產業「商為體，軍為用」的發展策略，才有可能打造完整的產業鏈生態系，形成另一座護國群山。

立法院五月通過的國防特別條例中，不包含無人機項目。美國在台協會（ＡＩＴ）數度表達台灣應發展無人機產業，以強化防禦能力，行政院上月十八日通過規模兩千一百億元的國防自主無人載具採購特別條例草案，加上國民黨主席鄭麗文訪美後宣布要自提黨版的無人機法案，加速全案進展。

目前朝野共四版本已於本月三日付委，當時決定由經濟、外交及國防、財政三委員會聯席審查，並以經濟委員會為主責委員會。據了解，在野黨早早達成共識，讓洪毓祥在經委會排案。

目前送交委員會審查的版本，包括政院版、民進黨立委林楚茵版、民眾黨版及國民黨版，另有國民黨立委賴士葆提出的二版本，預計於十四日院會交付審查，屆時無人機條例將有六個版本進入審查。

一名民眾黨立委指出，由經委會主審，而非外委會，主要考量在於藍白版本不僅涉及國防自主，也納入產業發展、商業應用等內容，他憂心若由外委會主持審查，藍白版本恐難獲得完整討論；此外，他也坦言，由洪毓祥主持審查會，可在排案、審查進度及議事主持等程序上掌握主導權，全案仍由三委員會聯席審查，各版本都會理性逐條討論。

據了解，經濟委員會周四安排國防部、經濟部等官員列席詢答，隔周輪由民進黨籍召委邱志偉主持，因此無人機條例的審查將暫停一周；推估無人機條例的審查進度，最快二十七日當周才會進入逐條討論，藍白兩黨仍有兩周時間來協調版本內容。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，立法院可以充分討論法案內容，也尊重各委員會依法審查，但外界真正關注的，不只是主審權之爭，而是軍用無人機的制度定位；若在野黨爭奪主審權，是希望讓法案更完善，民進黨團樂觀其成；但如果因此模糊軍用無人機的政策定位，甚至把國家安全與建軍需求切割開來，那就不是單純的程序之爭，而是攸關國家安全的制度選擇。

莊瑞雄表示，無人機是一體兩面，既是國防戰力，也是產業引擎，兩者不是對立，而是應讓國防需求、科技研發與產業發展形成正向循環，「國防與產業不是二選一，而是相輔相成。」

另一名民眾黨立委指出，國防部版本只是將先前遭排除的二一○○億元無人機預算重新提出，若政府真要打造另一座護國神山，應先建立商用無人機產業鏈，再逐步帶動軍用發展；由經濟委員會主審，也能完整監督經濟部的產業政策及供應鏈布局。