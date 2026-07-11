裴倫德：金門海巡行程IPAC發起 有助了解台海情勢

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同創辦人暨執行董事裴倫德今天說，多年來一直希望安排政治人物赴金門實地了解台海情勢，此次出海考察行程由他提出，相信有助於提升外國議會的認知。他感謝台灣外交部與海洋委員會協助促成，並強調IPAC並非代表台灣政府執行任務。

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）的6國國會議員9日在金門登船考察金門海域，IPAC指出，此為首次多國國會議員組團親赴台海前線考察，各國議員重申台海安全對全球經濟的重要性，同時致力確保印太區域的和平穩定以及航行自由。

裴倫德（Luke de Pulford）今天在社群網站，發表這次IPAC在金門參與海巡執行任務的簡短聲明。

裴倫德表示，多年來，他一直希望帶政治人物前往金門參觀，因為他知道，親眼目睹的所見所聞有助於提升外國議會的認知。

裴倫德說明，基於這個原因，他向相關單位提出這項請求，儘管這對相關單位造成極大不便，台灣的海委會和外交部仍慷慨地答應他的請求，IPAC非常感謝這趟行程得以成行。他重申，這趟旅程並非由海巡發起，而是他的主意。

裴倫德指出，有些人總以為外國人對台灣漠不關心，不會費心思考台灣問題，也不會想出新方法來喚醒世界，「但他們錯了」。

裴倫德強調，有不實報導稱IPAC是代表台灣政府參與這項任務，中國國台辦甚至表示，IPAC正被民進黨「利用」。但實際情況是，多年來他一直希望帶政治人物前往金門參觀，因為他知道，親眼目睹的所見所聞有助於提升外國議會的認知。