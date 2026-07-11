立院3委員會16日聯審無人機條例 林沛祥：努力溝通尋最大共識

立法院經濟、外交及國防、財政等委員會16日將召開第1次聯席會議，併案審查政院版、藍白無人機條例草案，以經濟委員會為主責委員會。國民黨立院黨團書記長林沛祥表示加強溝通，尋求共識；國民黨立委李彥秀說，由經濟委員會主審，是確立無人載具產業「商為體，軍為用」發展策略；國民黨立委牛煦庭表示，進度應不會太慢。

立法院3委員會下周召開第1次聯席會議審查無人機條例草案。林沛祥說，尊重立法院經濟委員會下周輪值召委洪毓祥對議程的安排，也期待在委員會中能夠充分討論、理性審查；加強藍白之間、朝野各黨的溝通，本來就是必然，會持續努力尋求最大的共識。

李彥秀說，台灣有非常完整的關鍵零組件產業鏈，的確具有發展無人載具的人才與產業優勢，從目前的條例草案版本來看，政院版內容最少，由國防部主導著重採購20餘萬架濱海監偵型無人機、濱海攻擊型無人機、小型自殺無人艇3款無人載具，以特別預算編列經費上限為2100億元，而藍白的版本較為接近，國民黨版除了落實國防自主訂定國產化比例目標，也強調軍規商用與軍用商規的階段性目標，總預算增加至2400億元，並以年度預算支應落實立院監督。

李彥秀表示，無人載具具有「技術更新與汰換速度極快」、「定位應轉為『消耗性』彈藥而非傳統裝備」等特性，台灣幾乎沒有武器外銷空間，發展軍用無人載具只是手段，扶植商用產業及市場才是重點，因此藍白達成共識，由經濟、外交與國防及財政委員會聯席審查，並由經濟委員會主審，就是要確立台灣無人載具產業「商為體，軍為用」的發展策略，才有可能打造完整的產業鏈生態系，形成另一座護國群山。

牛煦庭表示，應該會積極排案，在詢答、逐條等程序進行的同時，也針對各版本進行溝通整合。立院現在屬於全年無休的狀態，進度應該不會太緩慢，版本整合部分他也認為要突破不是問題。