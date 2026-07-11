下周排審無人機條例白營要拿下主審權 莊瑞雄：模糊定位恐攸關國安

立法院經濟委員會下周四將與外交及國防、財政委員會聯席排審無人機條例，民眾黨立院黨團預計將主審權拿回。對此，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，「無人機是一體兩面」，如果在野黨想因此模糊軍用無人機的政策定位，甚至把國家安全與建軍需求切割開來，就非單純程序之爭，而是攸關國家安全的制度選擇。

莊瑞雄表示，立法院可以充分討論法案內容，也尊重各委員會依法審查，但外界真正關注的，不只是主審權之爭，而是軍用無人機的制度定位。

莊瑞雄認為，無人機是一體兩面，既是國防戰力，也是產業引擎；兩者不是對立，而是應讓國防需求、科技研發與產業發展形成正向循環。唯有國防需求明確，產業才有穩定投入的方向；唯有產業實力持續提升，國家防衛韌性才能更加堅實。

莊瑞雄指出，如果在野黨爭奪主審權，是希望讓法案更完善，民進黨團樂觀其成；但如果因此模糊軍用無人機的政策定位，甚至把國家安全與建軍需求切割開來，那就不是單純的程序之爭，而是攸關國家安全的制度選擇。

莊瑞雄強調，民進黨團支持理性審查、專業討論，也期待朝野共同守住一個原則，「國防與產業不是二選一，而是相輔相成」；軍用無人機的核心使命是守護國家安全，並以國防需求帶動科技創新與產業升級，打造兼顧安全與發展的無人機國家隊。