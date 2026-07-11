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立院下周四排審無人機條例 在野黨排經濟委員會搶占主導權

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
7月3日立法院會通過，將朝野所提各版本無人機（無人載具）條例付委。共有行政院版、國民黨團版、民眾黨團版、民進黨立委林楚茵版。聯合報系資料照
7月3日立法院會通過，將朝野所提各版本無人機（無人載具）條例付委。共有行政院版、國民黨團版、民眾黨團版、民進黨立委林楚茵版。聯合報系資料照

立法院會日前通過朝野共4版本無人機條例交付審查，預計於下周四由經濟、外交及國防、財政三委員會聯席審查，並以經濟委員會為主責委員會。據了解，在野黨在3日院會時就透過表決將法案交由經濟委員會審查，並由民眾黨籍召委排案，藉此掌握審查主導權。

目前送交委員會審查的版本，包括國防部版、民進黨立委林楚茵版、民眾黨版及國民黨版，另有國民黨立委賴士葆提出的2版本，預計於下周二院會交付審查。屆時無人機條例將有6個版本進入審查階段，朝野將針對各版本內容逐條討論。

其中，國防部版「國防自主無人載具採購特別條例」草案匡列2100億元特別預算，主要採購過去軍購條例中遭在野排除的無人機項目；林楚茵的版本名稱相同，內容基本沒有差別。國民黨版「國防自主無人載具科技發展及採購條例」草案採年度預算，規定分6年編列2400億元，採購軍用及產業無人機；民眾黨版「強化國防自主暨無人機產業發展條例」草案也採年度預算，未特別匡列預算金額，同樣採購軍用級產業無人機。

而賴士葆所提版本則分為「無人載具產業升級發展條例」、「國防戰略無人載具國外採購暨技術合作特別條例」2草案，前者採年度預算，讓國內廠商製造高階無人機，後者匡列500億元特別預算，向其他先進國家購買無人機，從中吸取技術使國內技術升級。

有立委指出，朝野各版本無人機條例在3日院會通過時，就經表決交付經濟委員會審查，而非外交及國防委員會，主要考量在於國民黨及民眾黨版本不僅涉及國防自主，也納入產業發展、商業應用等內容，若交由外交及國防委員會審查，藍白版本恐難完整討論，因此交由經濟委員會較為適當。

該立委指出，此外，經濟委員會本期召委在國民黨禮讓下，由民眾黨立委洪毓祥擔任，兩黨特別考量時程，將審查主責移至經濟委員會，可在排案、審查及議事主持等節奏上掌握較大主導權。不過，此案仍採外交及國防、經濟、財政三委員會聯席審查，各版本仍將逐條理性討論。

另有立委表示，藍白版本大方向一致，只是細項稍微不同，在審查前兩黨應該會先進行對接，有共識部分可以先討論，讓審查比較順利，不然因版本高達6案，逐條討論會花很多時間。

根據議程，下周四委員會安排國防部、經濟部等相關部會官員至立法院委員會進行詢答，再下周委員會輪到民進黨籍召委邱志偉，因此跳過一周，實際逐條審查最快將落在27日當周，也讓藍白兩黨仍有約兩周時間持續協調版本內容。

無人機 林楚茵 民眾黨 國民黨 立法院 賴士葆

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