習近平會外國元首提一中原則 外交部：台灣不是中華人民共和國一部分

針對中國大陸國家主席習近平10日會晤赴中國是訪問的納米比亞總統Netumbo Nandi-Ndaitwah，會後共同發表涉及「一個中國原則」的聯合聲明，外交部表示，嚴正駁斥這類貶抑我國主權的不實論述，中華民國是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，台灣更從來不是中華人民共和國的一部分。

外交部表示，這是長期以來國際社會普遍認知的客觀事實，也是當前台海現狀；絕不會因任何國家的片面宣稱，而改變台灣作為主權國家的既有事實；台灣也絕不會因中方威逼脅迫而改變我堅持捍衛民主體制的決心。

外交部指出，強烈譴責中國政府屢次藉與他國元首會晤機會，發表矮化我國主權的虛假言論並誤導國際視聽，以及納國漠視國際現實的扈從行為。

外交部呼籲，國際社會應認清北京極權擴張的本質，共同抵制中方惡意謊言；台灣未來將更堅定守護自由民主價值，結合友邦及理念相近國家，持續致力維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。