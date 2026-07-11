立院3委員會16日聯席 審查政院版、藍白無人機條例

立法院會3日將行政院版無人機特別條例草案、藍白提出的無人機發展條例草案付委審查。立法院經濟、外交及國防、財政3委員會將於16日召開第1次聯席會議，併案審查政院版、藍白無人機條例草案。

立法院5月三讀通過的軍購特別條例，刪除無人機、無人艇等項目。為持續推動國防無人載具發展，行政院於6月18日通過國防自主無人載具採購特別條例草案，編列所需經費上限為新台幣2100億元特別預算，從今年8月到民國120年底逐年籌獲國防自主無人載具。

國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團則在6月30日分別提出黨版無人機條例草案，國民黨團提出「國防自主無人載具科技發展及採購條例草案」，6年共2400億元，採公務預算逐年編列，每年400億元；民眾黨團提出「強化國防自主暨無人機產業發展條例草案」，回歸公務預算，實際經費由行政部門依財政狀況及需求，在遵守財政紀律法前提下編列。

立法院於7月3日召開院會，在處理報告事項時，朝野黨團無異議，將國民黨團所提「國防自主無人載具科技發展及採購條例草案」、民眾黨團所提「強化國防自主暨無人機產業發展條例草案」，交付立法院經濟、外交及國防、財政3委員會審查。

針對行政院所提「國防自主無人載具採購特別條例草案」，原議事處意見，擬交外交及國防、財政2委員會審查，民眾黨團則提議改交經濟、外交及國防、財政3委員會審查，朝野黨團經表決，在野黨以人數優勢，將院版無人機特別條例草案，交經濟、外交及國防、財政3委員會審查。

立法院經濟委員會下週輪值召委、民眾黨立委洪毓祥已排定議程，將在16日舉行經濟、外交及國防、財政3委員會第1次聯席會議，併案審查行政院版、民進黨立委林楚茵所提的無人機特別條例草案，以及國民黨團、民眾黨團所提的無人機發展條例草案。