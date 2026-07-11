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中國納米比亞聲明喊一中 外交部嚴正駁斥不實論述
外交部今天指出，中國國家主席習近平昨天會晤納米比亞總統南丁戴特瓦，會後聯合聲明妄稱「一中原則」謬論，外交部對於此種貶抑台灣主權之不實論述，予以嚴正駁斥，呼籲國際社會應認清北京極權擴張的本質，共同抵制中方惡意謊言。
外交部上午發布新聞稿指出，習近平昨天會晤赴中國國是訪問的南丁戴特瓦（Netumbo Nandi-Ndaitwah），會後共同發表聯合聲明，內容妄稱「一中原則」謬論。
外交部重申，中華民國是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，台灣更從來不是中華人民共和國的一部分，這是長期以來國際社會普遍認知的客觀事實，也是當前台海現狀；絕不會因任何國家的片面宣稱，而改變台灣作為主權國家的既有事實，台灣也絕不會因中方威逼脅迫而改變堅持捍衛民主體制的決心。
外交部強烈譴責中國政府屢次藉與他國元首會晤機會，發表矮化台灣主權的虛假言論並誤導國際視聽，以及納國漠視國際現實的扈從行為；外交部呼籲國際社會應認清北京極權擴張的本質，共同抵制中方惡意謊言。
外交部也重申，台灣未來將更堅定守護自由民主價值，結合友邦及理念相近國家，持續致力維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。
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