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林濁水：盧秀燕不理無人機業者要特別預算 總統路部隊似越走越小

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨前立委林濁水表示，盧秀燕原先持續不沾鍋，如今業者急了，終於「被出面帶頭」嗆無人機一定要過，但仍堅定維持不得罪人路徑，一步步向總統路邁進，雖然部隊似乎愈走愈小。圖／聯合報系資料照
民進黨前立委林濁水表示，盧秀燕原先持續不沾鍋，如今業者急了，終於「被出面帶頭」嗆無人機一定要過，但仍堅定維持不得罪人路徑，一步步向總統路邁進，雖然部隊似乎愈走愈小。圖／聯合報系資料照

台中市長盧秀燕日前說，中台灣五縣市是無人機產業重鎮，籲請中央把無人機發展經費2千億元重重投放在中部地區，全力扶植中部無人機產業。不過，民進黨前立委林濁水表示，盧持續不沾鍋，如今業者急了，終於「被出面帶頭」嗆無人機一定要過，但仍堅定維持不得罪人路徑，一步步向總統路邁進，雖然部隊似乎越走越小。

林濁水今在臉書發文表示，盧秀燕一直是藍營最被矚目的2028總統侯選人，盧一開始似乎並沒太大興趣，這很像當年的侯友宜，等到心動了，策略是持盈保泰，避免沾鍋，不像台北市長蔣萬安跳出頭嗆廢監察院，只是盧一避就引爆出國民黨主席鄭麗文這一個大炸彈。

林濁水認為，盧秀燕既是最可能的總統侯選人，如今台中又是無人機業大本營，於是乎美國在台協會（AIT）處長谷立言在特別預算風波中用力最深的就是盧。而盧持續持盈保泰以求不沾鍋，於是乎果然從3800億+N到7800億的過程中，看不出沾鍋明顯痕跡，而7800億中硬是不包括無人機。

林濁水說，如今業者急了，盧秀燕終於「被出面帶頭」嗆無人機一定要過，但仍然努力於繼續不沾鍋風格，不理會業者不斷強調要貨真價實的特別預算，不能採取年度預算方式。就這樣，堅定地維持不沾鍋，不得罪人的路徑，一步步地向總統之路邁進。

林濁水表示，雖然盧秀燕的部隊似乎越走越小，而不惜得罪大主席的立法院長韓國瑜固然聲勢看漲，過去不在候選名單的蔣萬安，部隊更突然暴增，但盧還是堅守理念不以為意。

盧秀燕 林濁水 無人機

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