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川習9月再見面提台灣？俞大㵢：美方立場不會改變

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
我駐美代表於大㵢。記者陳熙文／攝影
我駐美代表於大㵢。記者陳熙文／攝影

中國國家主席習近平預計今年9月訪問美國，可能再與美國總統川普提及台灣議題，我駐美代表俞大㵢10日表示，美國已重申對台政策不變，未來立場也不會有任何變動；俞大㵢也認為說，美中之間的互動有利於世界安定，沒有不好。

不過，俞大㵢也提到中國近期在太平洋試射飛彈，顯示中方是區域的麻煩製造者，也認為中方持續希望改變台海的現狀，呼籲中國應該認知到和平對大家都有利。

美國總統川普於5月訪問北京，並邀請習近平於9月24日訪問美國華府，將成為川普第二任期內第三次與習近平見面。

由於中方多次向美方提到台灣議題，包括5月的川習會，以及中國外交部長王毅近日與美國國務卿魯比歐通話時指出，「台灣問題牽一髮動全身，希望美方務必慎之又慎對待涉台事務」，外界普遍認為台灣會是9月川習會的討論議題之一。

對此，俞大㵢10日受訪時表示，雖然中方多次向美國表達對台立場，但美方也很清楚地向各界說明，美國政府的對台立場沒有任何改變。

俞大㵢表示，即使習近平多次向川普表達中國想要統一或占領台灣的慾望，但美國還是多次強調，美國基於台灣關係法和六項保證之下的立場沒有任何改變。

俞大㵢評估9月的川習會，指中國一定會提到他們想提的，但是美方雖然會聽，不會做出對台灣的任何變動；俞大㵢也認為說，美中互動沒有不好，有利於增進、維持兩個強國之間的了解，避免誤判和不必要的事情發生，對世界的安定沒有不好。

俞大㵢也指出，中國對台的威脅很多樣，包括間諜、滲透，軍事行為，乃至於今年入法的「中共民族團結進步促進法」的管轄等，同時共軍近日向太平洋海域試射一枚可搭載核彈頭的潛射洲際彈道飛彈，顯示中方是麻煩製造者，與台灣的立場不同。

俞大㵢說，台灣祈求和平與發展，讓人民能安和樂利的過好日子，中方卻一直想改變現狀，呼籲中國能認知到和平與穩定對大家都有好處。

川習 美方 習近平

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