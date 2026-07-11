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「安樂死法」草案 綠委促排審

聯合報／ 記者張曼蘋王小萌／台北報導

民眾黨立法院黨團擬提安樂死公投，而民進黨立委陳冠廷去年八月已提出「安樂死法」草案，交付社會福利及衛生環境委員會審查，至今辦完兩場公聽會，陳冠廷喊話盼召委能盡速排審。

陳冠廷版安樂死草案去年八月提案後，在八月十五日付委，迄今十一個月。陳冠廷表示，法案付委審查後，後續仍待委員會召委排入議程，他希望能讓各界關注已久的議題進入立法程序，透過逐條討論，釐清制度設計與相關配套。

為凝聚社會共識，陳冠廷已在立法院辦兩場公聽會，其中第二場有跨黨派立法委員出席；此外，陳冠廷辦公室舉辦約五場系列座談，邀集醫界、法界、學者及相關團體交換意見，討論病人自主、生命權保障、醫療倫理、醫師責任等機制。

陳冠廷表示，安樂死議題在社會上確實存在不同聲音，立法院更應啟動實質審查，「安樂死涉及生命尊嚴，立法過程必須審慎，卻不能因議題困難或具有爭議便長期迴避」。回顧推動歷程，民眾黨立法院黨團曾於二○二○年提出「尊嚴善終法」草案；提案指出，國家應積極保障病人醫療自主權，包含請求醫師協助自殺及自願積極安樂死的權利，最終僅通過初審，沒能三讀立法。

時任民眾黨立委的國立中山大學政治經濟系兼任教授張其祿指出，主要困難點在於安樂死制度涉及大量配套，醫療端主要職責是救人，若涉及協助終止生命，必須釐清判斷標準、執行程序，醫師、本人或家屬擔任角色，都是關鍵問題。

張其祿指出，安樂死若要真正合法化，不是提出單一法案即可，真正核心在衛福部等行政機關提出完整研議方向，分階段推動；他也說，此次公投是推動安樂死入法的契機，可透過人民啟動社會討論，要求主管機關正視問題。

今年四月也有民眾在公共政策網路參與平台提案推動安樂死合法化，最終未能通過連署門檻，有不少民眾留言表示，安樂死賦予患者尊嚴善終的權利。

陳冠廷 民眾黨 民進黨

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