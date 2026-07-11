憂選民投票疲勞 綠不提公投對案反制

藍白聯手推動六公投案要併同年底選舉，來拉高選戰熱度，綠營這次打破「提對案反制」慣例，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄指出，不會隨之起舞「硬湊對案」來落入政黨對決。綠營人士則說，多項爭議公投案不僅容易引發選民投票疲勞，即便最終過關，執政黨仍握有行政裁量權。

莊瑞雄表示，藍白想把公投變成選舉動員工具，民進黨不會為了反制而硬湊幾個公投案，讓公投淪為政黨對決；此外，人民要的是能解決問題的政府，不是每天都在設計選舉題目的政黨。

民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜也說，如果國民黨和民眾黨真的在乎這些議題，為什麼不直接在立法院與民進黨好好討論法案？為何要刻意將簡單的問題，包裝成複雜且勞民傷財的公投？她說，藍白背後的目的就是選舉算計，完全是把公投當成動員選票的工具。

一名綠營人士回顧二○一八年公投綁大選亂象說，當時多個公投案讓投票所塞車、邊開票邊投票，造成極大民怨；他說，題目愈多、愈有爭議，選民投票時就愈容易疲勞，藍白想激發「大選紅利」很可能反造成邊際效應遞減。

此外，這名人士指出，就算這六項公投過關，執政黨仍掌握實質主導權，行政院有裁量權，可透過超高門檻或嚴格審查來實質限縮，甚至冷處理，拖過法定效力期限。

至於鞭刑與反廢死等，該名人士說，這些高度涉及基本人權與人性尊嚴的提案，就算高票通過，行政單位也隨時可聲請大法官在憲法法庭審判，一旦被大法官宣告違憲，公投結果直接作廢。