重啟核電、安樂死公投 拚下周逕付二讀

在野陣營力拚年底公投綁大選衝高投票率，藍白黨團分別提出的「反廢死」、「鞭刑」、「交通罰鍰投入交通建設」、「移轉投票」四案均已逕付二讀；國民黨立法院黨團將於下周二在院會提出「重啟核電」公投，民眾黨立法院黨團也將再提「安樂死」公投，盼壓線逕付二讀。因兩黨對彼此部分議題仍有異議，未來一個月為協商整合關鍵期。

國民黨主席鄭麗文日前透露，將提出重啟核電公投，國民黨團預計十四日院會提出。民眾黨團也將多提一項安樂死公投，主文內容為「您是否同意政府應將『安樂死』法制化，以保障生命自主權為前提，提供『罹患難以治癒之疾病』與『承受難以忍受痛苦』者，在制度配套規範下，可依其自主意志達到尊嚴善終？」

民眾黨前主席柯文哲昨晚接受「政治一點明」節目專訪表示，「我不是說安樂死可以解決所有問題，但它就是一個問題。」當長照、安寧照護等制度仍有不足，社會就不應迴避討論安樂死。

民眾黨團原擬於昨日院會提出新公投案，因颱風停班停課，順延至十四日院會提出並逕付二讀。隨著重啟核電與安樂死兩案加入，在野黨六大公投案成形，藍白也將展開後續整合。

據了解，針對安樂死公投，部分藍委認為涉及宗教信仰、醫學倫理及制度設計等議題，仍須審慎討論。至於移轉投票案，則可能牽動國民黨部分縣市選票結構；有藍委主張，可先讓公投案通過，交由民意決定，畢竟即使公投過關，後續仍須完成修法，未必影響二○二八年選舉。

至於國民黨所提三項公投案，不具名白委表示，黨內高度支持重啟核電，但對鞭刑案持保留意見，主要考量人權、法治及社會接受度等因素；柯文哲昨表示，台灣目前最大的問題是司法公信力不足，若再推動鞭刑等高強度刑罰，恐怕是本末倒置。

一名民眾黨立委指出，未來有近一個月時間可以觀察社會反應及各項公投支持度，屆時再由兩黨共同討論調整，目前尚未決定最終保留案數。

國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，不管是反廢死、鞭刑、交通建設、移轉投票，還是下周要提的重啟核電，甚至其他政黨提出的相關議題，都是社會長期討論、人民高度關心的公共政策。