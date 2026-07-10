北市今放颱風假無明顯風雨掀討論 柯文哲：我過去完全按照SOP

巴威颱風海陸警齊發，北北基桃10日放颱風假，台北市因沒有明顯風雨，引發網友討論颱風假是否有政治考量。對此，台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲表示，他過去完全是按照SOP，由消防局主導的災害應變中心結合台大氣象團隊報告，並於前一天晚間8時前與北北基相關單位開會後依法判定。

柯文哲今日晚間接受「政治一點明」節目專訪時表示，他當過8年台北市長，他常說「要相信制度，不要相信個人」，台北市消防局主管的災害應變中心有專業團隊，是跟台灣大學大氣科學系合作，當時有個規定，就是在前一天晚上8時以前，要看氣象署的報告，消防局合作團隊他們就會出報告給市長。「那報告出來，你要不要遵守？」

柯文哲指出，北北基常被綁在一起，但貢寮跟林口也在北北基裡，天氣卻差很多，要不要脫鉤也是一個問題；通常是在晚上8時以前，北北基3個市政府的人事主任會開會，再給首長一個報告，看是否同意。

柯文哲說，過去他百分之百尊重專業，最大陣風幾級以上要放假，或平均陣風幾級以上要放假，都有規定；後來因為那些氣象團隊知道他完全按照SOP，壓力反而在團隊身上，程序會更嚴謹。

柯文哲說，大家常說「初選要民調」，就是規則清楚、願賭服輸，但氣象報告也沒人敢保證百分之百準確，所以相信制度、不要相信個人；如果猜錯，就事後跟人家說為什麼會錯，有個解釋就好了，所以應該照規定走。