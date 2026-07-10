台灣司法公信力不足 柯文哲：再提鞭刑是本末倒置

國民黨立委洪孟楷等人提出「鞭刑」公投，民眾黨內存有雜音。民眾黨前主席柯文哲今表示，鞭刑不能只看高民意支持，而應從「民意、專業、價值」三面向檢視。台灣目前最大的問題是司法公信力不足，若再推動鞭刑等高強度刑罰，恐怕是本末倒置。

柯文哲今日晚間接受「政治一點明」節目專訪時表示，民眾黨立法院黨團立委內部對鞭刑意見分歧，8名立委目前呈現「4票贊成、4票反對」。而他個人在評估公共政策時，會從「民意、專業、價值」三個面向考量，鞭刑議題不能只看民意支持度。

柯文哲指出，若單純看民意，鞭刑支持度可能相當高，民意大概八成五會贊成；但政策不能只停留在民意層次，還必須檢視專業與價值。從專業角度來看，鞭刑是否能有效預防犯罪，仍有疑問。鞭刑更多屬於報復或情緒宣洩，是否真的能達到降低犯罪的目的，需要科學驗證。刑罰制度背後也涉及價值選擇。台灣將監所主管機關稱為「矯正署」，就是希望透過矯正讓犯罪者重新回歸社會，而不是單純以懲罰為目的。

柯文哲表示，他曾與法律界人士討論鞭刑議題，對方認為，台灣若要成為文明國家，不應回頭採用鞭刑制度。他轉述對方看法指出，目前仍保留鞭刑的國家多屬極權國家、部分伊斯蘭國家，或殖民時代法律尚未修改的地區，台灣應思考自身要走向何種司法價值。

柯文哲說，如果只是單純追求新聞效果，其實可以提出更強烈、更具爭議性的刑罰選項。「乾脆來強姦罪宮刑，這個更有新聞性」，這類題目確實容易引發情緒反應，但如果只是追求民眾一時支持，並不能真正解決犯罪問題。

柯文哲說，「沒有專業、沒有價值的民意叫做民粹。」台灣要成為進步國家，政策討論不能只追求情緒反應，而應回到制度改革本身。他認為，鞭刑議題即便能引發討論，但對於解決犯罪問題、提升司法品質，未必有實質幫助。

柯文哲也提到自己過去涉入司法案件的經驗，認為台灣目前最大的問題，是司法公信力不足。當司法社會信任度不足時，再推動鞭刑等高強度刑罰，這是本末倒置。當前更重要的是提升司法透明度與公信力，重新建立人民對司法制度的信任。