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IPAC議員首度登船考察金廈海域 李文良：和平才是金門最大利益

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
對中政策跨國議會聯盟（IPAC）6國的國會議員昨日搭船考察金門海域，對此，金門縣長參選人李文良今天表示，此舉有助於國際社會更真實理解金廈海域的現況，也讓外界更加認識台海作為全球航運與供應鏈重要節點的戰略地位，進一步提升對區域安全的關注。圖／聯合報系資料照
對中政策跨國議會聯盟（IPAC）6國的國會議員昨日搭船考察金門海域，對此，金門縣長參選人李文良今天表示，此舉有助於國際社會更真實理解金廈海域的現況，也讓外界更加認識台海作為全球航運與供應鏈重要節點的戰略地位，進一步提升對區域安全的關注。圖／聯合報系資料照

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）6個國家的國會議員昨日前往金門，並搭船考察金門海域，成為首度有多國國會議員組團赴台海前線實地了解情勢。對此，金門縣長參選人李文良今天表示，應從金門在地角度看待此次考察，既看到國際社會對台海局勢的重視，也必須兼顧地方民生與和平發展的需求。

向來關注兩岸和平與區域發展議題的李文良指出，多國議員實地目睹中國海警船常態化巡航，以及廈門翔安機場等周邊建設，有助於國際社會更真實理解金廈海域的現況，也讓外界更加認識台海作為全球航運與供應鏈重要節點的戰略地位，進一步提升對區域安全的關注。

不過，他也表示，部分金門民眾憂心，國際政治人物赴金門考察，是否可能引發北京不滿，進而影響兩岸關係，甚至波及小三通、陸客往來及地方經濟。由於金門與廈門僅一水之隔，地方產業與民生高度仰賴兩岸和平，目前雖未見中國大陸對此行有進一步反應，但後續發展仍值得持續觀察。

李文良認為，金門民眾並不排斥國際交流，更期待國際關注能進一步轉化為實質合作，包括產業投資、經貿交流及基礎建設等具體成果，讓國際互動不僅停留在地緣政治層面，也能為地方帶來實際發展契機。

他強調，金門歷經戰火洗禮，比任何地方都更深刻體會「戰爭無情、和平無價」的意義；唯有維持兩岸和平，金門才能持續發展，不再成為衝突前線，居民才能安居樂業。他呼籲，各方應以對話取代對抗，透過溝通降低誤判與衝突風險，也盼所有政治人物在討論台海議題時，多傾聽金門在地民眾的聲音，兼顧區域安全與地方發展需求。

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）6國的國會議員昨搭船考察金門海域，成為首度有多國國會議員組團赴台海前線實地了解情勢。對此，金門縣長參選人李文良今天表示，應從金門在地角度看待此次考察。圖／李文良鄉親服務處提供
對中政策跨國議會聯盟（IPAC）6國的國會議員昨搭船考察金門海域，成為首度有多國國會議員組團赴台海前線實地了解情勢。對此，金門縣長參選人李文良今天表示，應從金門在地角度看待此次考察。圖／李文良鄉親服務處提供

金門 金廈海域 李文良

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