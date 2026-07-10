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在野黨將齊發六公投案 林沛祥：真民主是把決定權還給人民

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立法院黨團書記長林沛祥。聯合報系資料照
國民黨立法院黨團書記長林沛祥。聯合報系資料照

在野黨公投連發，國民黨立院黨團下周將提重啟核電案，民眾黨立院黨團擬提安樂死公投，累計達六項公投案。民進黨團幹事長莊瑞雄批在野黨想把公投變成選舉動員工具。國民黨團書記長林沛祥表示，公投不是替任何政黨加分，而是替民主加分，真民主是把決定權還給人民，把未來交給全民來一起做出決定。

林沛祥表示，公投制度存在的目的，就是把國家重大政策的決定權，交回人民手上，而不是永遠只有少數人替大家做決定。

林沛祥表示，這次不管是反廢死、鞭刑、交通建設、移轉投票，還是下周要提出的重啟核電，甚至其他政黨提出的相關議題，都是社會長期討論、人民高度關心的公共政策；既然人民在意，為什麼不能讓人民直接表達意見？

林沛祥表示，民主不是只在選舉那一天投票，更重要的是，遇到重大政策方向時，要有機會由全民共同決定。

林沛祥表示，國民黨團一向相信人民的智慧，也尊重人民的選擇。公投不是替任何政黨加分，而是替民主加分；真正的民主，就是把決定權還給人民，把未來交給全民來一起做出決定。

公投 林沛祥 核電 國民黨 民眾黨 民進黨 莊瑞雄

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