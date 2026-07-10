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談安樂死公投 柯文哲：面對生命自主與照護困境「讓社會開始討論」

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲。聯合報系資料照
民眾黨創黨主席柯文哲。聯合報系資料照

民眾黨立法院黨團擬於下周二立法院會提出「安樂死公投案，民眾黨前主席柯文哲今表示，安樂死並非解決所有問題的方法，但當長照、安寧照護等制度仍有不足，社會就不應迴避討論。他認為，政府應正視病人自主、生命尊嚴及照護資源缺口等議題，民眾黨雖僅有8席，未必能推動立法，但希望藉由公投倡議，讓社會開始面對這項長期存在卻始終缺乏共識的公共議題。

柯文哲今日晚間接受「政治一點明」節目專訪時表示，他身為急重症醫師，過去17年擔任台大醫院外科加護病房主任，看過大量病患從生到死，也因此對生命末期選擇有深刻體會；安樂死並非解決所有問題的方法，但當社會無法提供足夠照護時，也應正視部分患者面臨的生命困境。

柯文哲指出，他過去擔任醫師時，常面對家屬詢問「病人是否還有救」，醫療現實是「不可能每個人都救得回來」，困難的是如何處理無法挽回的情況；醫師的角色不只是延長生命，也必須思考病人的尊嚴與自主。

談及日前與罕見疾病患者訪談的影片，柯文哲說，原本前往探視是希望勸對方繼續活下去，但了解患者生活處境後就改變了想法。該患者因疾病逐漸失去行動能力，甚至無法自行如廁，且曾長期照顧臥床的母親，因此對自己的未來已有清楚預判。在充分理解該患者的自主意願後，他選擇尊重其選擇。安樂死議題不應只停留在倫理爭議，而應回到核心問題，「這個人為什麼想去瑞士接受安樂死？能否解決他的問題？」

針對衛福部認為應透過安寧緩和醫療減輕痛苦，而非以安樂死解決問題，柯文哲表示，安寧照護近年有進步，但目前制度仍存在不足。部分非癌症末期患者或需要高度照護者，仍未被完整涵蓋，長照與照護資源不足，「我不是說安樂死可以解決所有問題，但它就是一個問題。」

針對訪談影片中患者提到日本長照制度較完整，柯文哲表示，長照資源確實與安樂死議題有關。若能提供更完整的長照、分級安養制度以及24小時照護資源，部分患者或許不必走向安樂死。政府雖不可能照顧每一個人，但應抱持「心存善念、盡力而為」的態度，若只回應「不是施政重點」，太缺乏同理心。

至於民眾黨團規畫透過公投推動安樂死討論，柯文哲表示，民眾黨席次有限，不一定能直接推動法案，但應扮演議題倡議角色。民眾黨只有8席，提很多案，國民兩黨也不見得接受，但是讓社會開始討論總是好的。「面對問題是解決問題的第一步，若每個人都當鴕鳥，這個問題永遠不會解決。」

公投 安樂死 柯文哲 民眾黨 安寧醫療

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