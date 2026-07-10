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綠批在野把公投變選舉動員工具 陳清龍：人民要公投要民進黨點頭？
藍白黨力拚年底「公投綁大選」，盼提升投票率，國民黨立院黨團下周將提重啟核電案，民眾黨團擬提安樂死公投，累計達六公投案。民進黨團幹事長莊瑞雄批評在野黨想把公投變成選舉動員工具，對此，民眾黨立法院黨團總召陳清龍說，人民要公投，需要民進黨點頭同意才可以？
陳清龍表示，落實直接民主，讓人民自己決定自己的未來，是公民投票的核心精神。過去，民進黨長年推動公投民主，高喊人民是頭家，要打破鳥籠公投，掌握權力之後，卻開始懼怕人民作主，一步步活成自己最討厭的樣子。
陳清龍指出，2017年，在民進黨的主導下，修法將公投綁大選，結果2年後，民進黨卻再次修法將公投與大選脫鉤，公投再次被鎖回鳥籠，請問到底是誰在做選舉算計？人民的眼睛是雪亮的。
陳清龍說，去年在野黨的努力下，終於把公投恢復可與大選一同舉行。如今，莊瑞雄卻對在野黨將提出的公投案指指點點，請問民進黨又想把公投鎖回鳥籠、復辟公投審議委員會嗎？人民要公投，需要民進黨點頭同意才可以？
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