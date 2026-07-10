歐洲國會幕僚團訪台 吳志中：台歐捍衛民主價值

外交部政務次長吳志中9日主持「2026年歐洲重要價值夥伴計畫」（EVIP）國會幕僚第一團歡迎酒會，吳志中表示，台灣站在捍衛民主的前線，將持續與歐洲民主夥伴深化合作，共同捍衛自由、民主、法治等共享價值。

外交部今天發布新聞稿指出，吳志中昨天主持酒會，歡迎來自比利時、波士尼亞及赫塞哥維納、芬蘭、法國、德國、義大利、北馬其頓、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、西班牙與英國等13國重要國會幕僚，於5日至14日來台訪問。

吳志中致詞表示，台歐關係持續深化，高層互訪、國會交流及經貿合作均穩健發展。經貿方面，2025年台歐盟雙邊貿易額近750億美元，歐洲亦是台灣重要外資來源之一，展現雙方高度互信，以及攜手打造韌性、可信賴供應鏈的共同決心。

吳志中說明，台灣政府正積極推動「2026台灣文化在歐洲」及「台灣語文中心」等計畫，持續深化台歐人民交流與相互連結；面對威權勢力持續挑戰國際秩序及區域和平穩定，台灣站在捍衛民主的前線，將持續與歐洲民主夥伴深化合作，共同捍衛自由、民主、法治等共享價值。

訪團團長、西班牙眾議院副議長政策顧問孟綈詩（Belén Montes García）代表致詞表示，訪團成員雖來自13個不同的歐洲國家，但都認同台灣與歐洲同屬民主陣營，共享自由、民主及法治等核心價值，國家重要性不在幅員大小，而在於所堅守的價值以及對國際社會的貢獻。

孟綈詩指出，台灣展現民主、創新與韌性能夠相輔相成，也證明科技發展可與自由及國際合作並進，相信此行將進一步深化訪團對台灣的認識，並為未來台歐交流合作奠定更堅實的基礎。

外交部說明，今年首度與國合會合作辦理EVIP計畫，以「數位治理」為主題，向歐洲國會幕僚代表們分享台灣在民主韌性、開放政府、數位參與、公私協力創新等發展成果與經驗；酒會並邀請訪團成員所屬駐台機構官員、跨黨派立委辦公室幕僚、智庫學者與非營利組織代表等共同出席交流。