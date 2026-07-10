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林佳龍接見烏克蘭國會議員團 盼強化台烏合作

中央社／ 台北10日電

外交部長林佳龍昨天接見烏克蘭國會「基礎建設及交通委員會」首席副主席思科率領的跨黨派議員團，林佳龍表示，中國為俄羅斯侵略烏克蘭的關鍵推手，台灣與烏克蘭同為站在民主前線，期盼雙方強化合作及交流。

外交部今天發布新聞稿指出，林佳龍昨天接見思科（Yulia Sirko，另譯：希兒科）率領的跨黨派國會議員團一行4人，代表政府表達誠摯歡迎，並就雙邊合作及共同關切議題交換意見。

林佳龍表示，俄烏戰爭2022年2月爆發以來，台灣即於第一時間展現對烏克蘭的堅定支持，除善用台灣產業優勢協助推動烏國利維夫市（Lviv City）「UNBROKEN Ecosystem」醫療園區建置智慧醫療體系，以及布查市（Bucha City）建立5G智慧城市示範區等計畫，並與捷克、波蘭、立陶宛及愛沙尼亞等理念相近國家攜手合作援烏。

林佳龍說，中國為俄羅斯侵略烏克蘭的「關鍵推手」（decisive enabler），其威權擴張作為也對台海和平穩定構成嚴峻挑戰，台灣與烏克蘭同為站在民主前線，期盼雙方強化合作及交流。

思科表示，感謝台灣持續提供烏國人道援助，與烏國人民攜手度過艱難時刻，台烏在各項領域均蘊藏合作潛力，尤其在無人機零件及非紅供應鏈等領域，台灣的技術與烏克蘭的經驗可相互結合，為雙方創造最大利益。

思科說，此次率領跨黨派議員訪台，展現烏克蘭國會跨黨派對台灣的支持，未來將持續推動台烏關係。

外交部說明，訪團成員另包括烏克蘭國會「國家建設、地方治理、區域發展及都市計畫委員會」副主席胡茲（Ihor Huz）、「人民公僕黨」尤拉什（Sviatoslav Yurash，另譯：尤羅希）及「全烏克蘭聯盟自由黨」莎芙秋科（Oksana Savchuk）等國會議員。

外交部指出，訪團在台期間除出席台灣民主實驗室主辦的「2026中國影響力網絡年會」（China In TheWorld Summit），以及海洋委員會主辦的「2026台灣國際海洋論壇」，也與立法院「台灣與烏克蘭國會議員友好協會」會長陳冠廷、財團法人國際合作發展基金會、台灣國際醫療衛生人員訓練中心及科技、民主與社會研究中心，就民主韌性、無人機合作及台海和平安全等議題交換意見。

烏克蘭 林佳龍 國會

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