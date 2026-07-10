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批藍白提六公投為選舉算計 綠黨團：不為政黨對決湊對案 撕裂台灣

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
藍白黨力拚年底「公投綁大選」，盼提升投票率，其中鞭刑、反廢死、移轉投票公投案逕付二讀，國民黨立院黨團下周將提重啟核電案；民眾黨團擬提安樂死公投。圖／聯合報系資料照
藍白黨力拚年底「公投綁大選」，盼提升投票率，其中鞭刑、反廢死、移轉投票公投案逕付二讀，國民黨立院黨團下周將提重啟核電案；民眾黨團擬提安樂死公投。圖／聯合報系資料照

藍白黨力拚年底「公投綁大選」，盼提升投票率，國民黨立院黨團下周將提重啟核電案，民眾黨團擬提安樂死公投，累計恐達六公投案綁大選。反觀民進黨未如過往提公投反制，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，民進黨不會為反制而硬湊公投案，讓公投淪為政黨對決，而是提出好的政策解決人民問題。

國民黨團提出鞭刑、反廢死公投，民眾黨團提出移轉投票、交通罰鍰全數投入交通建設公投，已在立院逕付二讀，下周可望再添重啟核電，安樂死二公投，圖併入年底九合一大選炒熱選情。

莊瑞雄表示，藍白想把公投變成選舉動員工具，這是其政治選擇；民進黨不會為了反制而硬湊幾個公投案，讓公投淪為政黨對決。公投制度的目的，是讓人民就重大公共政策表達意見，不是政黨拿來衝投票率、催支持者出門的工具。

莊瑞雄說，民進黨會尊重每一項依法提出的公投，也會針對每一個議題，用事實、數據和政策向人民說清楚。無論是核電、能源、司法或其他公共政策，都應該回到專業討論，而不是用簡化的口號製造社會對立。

莊瑞雄認為，真正能夠爭取人民支持的，不是公投案愈多愈好，「而是誰提出的政策能解決人民的問題、誰有能力把國家治理好，人民要的是能解決問題的政府」，不是每天都在設計選舉題目的政黨。

民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜也說，如果國民黨、民眾黨真的在乎這些議題，「為什麼不直接在立法院與民進黨好好討論法案？為何要刻意將簡單的問題，包裝成複雜且勞民傷財的公投？這背後的目的，除了選舉算計，到底還有什麼？」

陳培瑜表示，公投的本質是公共議題的理性對話，藍白現在的做法，完全是把公投當成「動員選票的工具」，透過爭議話題挑動社會對立，把原本需要細緻討論的政策簡化成口號，這根本是企圖讓台灣的公共討論「情緒化、廉價化」，進而撕裂台灣社會，以此墊高自己的選舉聲量。

公投 核電 莊瑞雄

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