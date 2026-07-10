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安樂死法付委近一年未排審 陳冠廷喊話召委：越困難越不該迴避

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委陳冠廷先前在立法院舉辦「安樂死法草案」討論座談會，邀集朝野立委蔡易餘（左一）、王世堅（左二）、王安祥（右一）等與醫界、法學界及民間團體代表深入討論。圖／聯合報系資料照
民進黨立委陳冠廷先前在立法院舉辦「安樂死法草案」討論座談會，邀集朝野立委蔡易餘（左一）、王世堅（左二）、王安祥（右一）等與醫界、法學界及民間團體代表深入討論。圖／聯合報系資料照

為回應社會對尊嚴善終的期盼，民進黨立委陳冠廷去年8月提案安樂死法草案，並交付社會福利及衛生環境委員會審查，但至今僅辦兩場公聽會，尚未進入實質審查。陳冠廷說，安樂死議題在社會上確實存在不同聲音，法案進度主要取決於衛環委員會召委安排議程的優先順序，未因外界壓力而停止推動，但盼召委能盡速安排審查。

陳冠廷草案內容主要在適用資格與程序上，設下了極為嚴格的多重高規格防弊門檻。草案明定申請者必須具備完全行為能力，且病況須經「兩位相關專科醫師」診斷為不可治癒、近期內死亡不可避免的末期病人，且正承受難以忍受且無法緩解之「身體痛苦」。此外，程序上更強制要求醫療團隊中必須有精神科專科醫師參與評估，確認病人具備完全自主判斷能力、且死意非源於可逆轉之精神疾病；病人須在30日內提出兩次經公證的書面申請，且家屬意見僅供參考，不得否定病人最終的自主意願。

為讓新法能與現行醫療法制平穩接軌，草案特別建立免責與配套機制，明定依法執行者免除民刑事與行政責任，並首創「保險權益保障條款」，規定接受本法者在人身保險契約上「視為自然死亡」，保險公司不得拒賠。

草案去年8月正式提案後，並在8月15日付委，迄今11個月。陳冠廷表示，目前法案已交付衛環委員會審查，後續仍待委員會召委排入議程，他期待召委能盡速安排審查，讓各界關注已久的議題正式進入立法程序，透過逐條討論釐清制度設計與相關配套。

陳冠廷指出，自己提出的版本是本屆立法院最早提出的安樂死相關法案。提案的目的，是希望將長期存在於社會中的討論帶進國會，讓支持與反對意見都能在公開、理性且專業的制度中被充分檢視。

為凝聚社會共識，陳冠廷已在立法院辦兩場公聽會，其中第二場更有跨黨派立法委員共同出席。此外，團隊也陸續舉辦約五場系列座談，邀集醫界、法界、學者及相關團體交換意見，討論病人自主、生命權保障、醫療倫理、醫師責任等機制。

陳冠廷表示，安樂死議題在社會上確實存在不同聲音，這也是立法院更應啟動實質審查的原因。法案目前的進度，主要取決於衛環委員會召委安排議程的優先順序，並未因外界壓力而停止推動。

陳冠廷強調，「安樂死涉及生命尊嚴，立法過程必須審慎，卻不能因議題困難或具有爭議便長期迴避」，透過委員會的專業審查，才能容納各種不同意見，進一步釐清申請條件、醫療評估、審查程序等制度設計，確保最終方案具有充分的社會共識，未來仍將全力推動法案，並持續與不同政黨、醫療專業團體及社會各界溝通。

民進黨 安樂死 陳冠廷

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