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林佳龍接見史瓦帝尼司法部長 盼拓展反貪腐合作

中央社／ 台北10日電

外交部林佳龍昨天接見史瓦帝尼王國司法暨憲政部長席梅拉內親王夫婦訪團時表示，期待並歡迎史王恩史瓦帝三世今年再次訪台，台史目前積極推動雙方簽署「司法互助協定」，期待兩國未來拓展在反貪腐及網路犯罪等領域的合作。

外交部今天發布新聞稿指出，林佳龍昨天接見席梅拉內親王（Prince Simelane Dlamini）夫婦訪團一行5人，代表政府表達誠摯歡迎，並就加強台史司法合作及國家發展等議題廣泛交換意見。

林佳龍分享5月陪同總統賴清德出訪史瓦帝尼進行國是訪問，再次見證台史在能源、產業、農業、智慧醫療、婦女賦權、文化與教育交流等各領域交流合作成果。

林佳龍說，台史情誼如同家人，期待並歡迎恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）今年下旬再次訪台，台史持續攜手推動「台灣產業創新園區」（TIIP）及「戰略儲油槽」等重大計畫，將有助史國吸引投資，確保能源安全。

席梅拉內感謝外交部對參訪行程的細心安排及接待，此次來訪除與法務部就反貪腐、網路犯罪及台史「司法互助協定」交換意見，也與在陸軍官校受訓的10名史國學生會面，參訪法務部廉政署外役監獄及中油桃園煉油廠等，感謝台灣各項協助，使史國較其他非洲國家有更顯著的發展，並再次強調台史邦誼穩固。

外交部指出，政務次長吳志中8日午宴訪團，強調席梅拉內訪台象徵兩國邦誼穩固，感謝史國對台灣的堅定支持，台灣願將相關經驗與史國分享並深化交流，期盼透過互利共榮的合作模式，將台灣在各優勢領域的發展經驗，轉化為協助友邦發展的永續動能。

席梅拉內表示，他曾於2001年來台參加「遠朋國建班」，台灣就像他第二個家，同樣的，史國也是台灣人民第二個家，兩國間的感情已如家人般深厚。台灣是主權獨立國家，不屬於任何國家的一部分，史國也堅定支持台灣加入國際組織。

外交部表示，台史邦誼已邁入第58週年，史國是台灣在非洲的重要友邦，外交部將持續與史國政府在各領域保持密切交流，拓展互惠合作，以增進兩國人民福祉，達成總合外交下的「榮邦」目標，深化鞏固兩國邦誼。

林佳龍 史瓦帝尼 外交部

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