民眾黨擬提「安樂死」公投 公民提議合法化卻連署門檻都過不了

安樂死議題近年掀起討論，民眾黨立法院黨團擬提出「安樂死」公投，強調「自主選擇」及「尊嚴善終」。公共政策網路參與平台上就有民眾曾於4月提案推動安樂死合法化，最終未能通過連署門檻。不過，有不少連署民眾留言表示，「安樂死賦予患者尊嚴善終的權利，贊成有尊嚴的離世」。

民眾提案緣由指出，為保障末期病患與長期承受難以治癒之身心痛苦者的自主尊嚴，並回應社會對善終權與痛苦解脫的呼聲，本提案建議政府審慎推動安樂死（尊嚴死）合法化。在嚴格的法律框架與倫理審查下，允許經專業評估痛苦無法合理緩解者，自主選擇以醫療協助方式結束生命。

提案明確規範適用對象，包括經兩位專科醫師評估為疾病無法治癒、痛苦無法緩解之末期病患，或經兩位精神科專科醫師、一位原疾病專科醫師及一位倫理/心理專家共同評估，確認痛苦持續至少兩年以上且所有標準治療（含實驗性療法）均無顯著改善之頑固性痛苦者。

提案設至少六個月冷靜期（末期病患可縮短至一個月），期間提供密集心理諮商、疼痛管理與社會支持。須有兩次以上當事人重新確認意願的程序，經醫院倫理委員會審查後，再送法院家事庭或行政審查庭核發許可。另排除因經濟壓力、家庭壓力、可治療之憂鬱症或暫時性挫折而提出者。醫療人員得依個人信念拒絕執行，不得懲處或歧視。

提案指出，安樂死合法化減少無效醫療支出及健保長期負荷、降低長期照護與社會安全給付壓力，促進安寧緩和醫療與心理支持體系升級。此外，也讓長期頑固性痛苦者自主解脫，終結長期精神折磨、減少家庭悲劇，降低精神醫療與社會安全網的極端負載，尊重自主與生命品質，且促進對頑固性痛苦的專業研究與分類。

提案至截止時間未獲通過連署門檻的票數，不過，有不少連署民眾留言表示贊成，「反對無效醫療避免醫療浪費，救救快垮掉的健保」、「減輕醫護照顧壓力，給病人有尊嚴地離開」、「贊成有尊嚴的離世」等。