歐洲議會高票通過東亞局勢報告 謝志偉：44次提台灣

歐洲議會7日高票通過一項關於東亞地緣政治局勢的報告案。駐歐盟代表謝志偉今天指出，歐洲議會再次展現挺台立場及對台海和平穩定的高度重視，該報告案共出現44次台灣，強調台灣是歐盟在印太地區的關鍵民主夥伴，反對任何以脅迫片面改變現狀的行徑。

謝志偉今天在臉書專頁發文指出，歐洲議會全會7日以542贊成票的絕對多數票數（議員總人數720人，還須扣除未出席及投棄權票），通過「有關變動中之東亞地緣政治局勢及需強化與區域內理念相近夥伴合作之政策建議」報告案。該報告案共出現44次Taiwan，並數度強調「日本、韓國及台灣」之間的穩健合作對歐盟的重要性。

謝志偉列舉報告書7大重點：

一、台海和平及穩定對區域及全球安全具戰略重要性。部分歐盟會員國在印太有海軍部署，且印太地區維持現狀符合歐盟整體直接利益。

二、深化與東亞區域理念相近夥伴，尤其是日本、韓國及台灣之務實合作，此為捍衛歐盟利益與全球安全的最佳途徑。歐盟須與此等理念相近夥伴共同應對經濟脅迫及複合式威脅等各項挑戰，以強化各方戰略自主並降低對中國依賴。強調日本、韓國及台灣穩健體制與蓬勃民主制度在廣泛區域脈絡下有其重要性，形成該區域的關鍵制衡力量。

三、建立結構性且全面的歐盟－台灣合作架構，可奠基於貿易暨投資對話等運作機制，以豐富經貿能量聚焦半導體及人工智慧等關鍵技術、供應鏈韌性、網路安全、反制假訊息、海事安全、公衛、公民保護、安全鏈結性，以及民主、社會與能源韌性及災防準備。

四、強調台灣是歐盟在印太地區的關鍵民主夥伴；進一步深化「歐盟－台灣貿易暨投資對話」，以解決市場進入壁壘並為歐盟投資者強化法律確定性；探討啟動關於「歐盟－台灣雙邊投資協定」或其他貿易相關架構的協商。

五、持續支持台灣有意義參與國際組織及技術論壇，包括世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）及「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）等；敦促中國在面臨全球重大公衛危機時須密切與區域行為者包括台灣協調；強調任何威權體制企圖影響台歐盟關係之行徑絕無法接受。

六、重申維護台海和平與穩定之重要性，反對任何單方面脅迫改變現狀之行徑。針對類此可能導致重大政經代價的舉動，歐盟將與其會員國及理念相近夥伴傳達明確且一致的訊號來強調須以對話方式，及在尊重國際法與台灣人民意志下和平解決任何歧見。

七、期待與日本、韓國國會及台灣立法委員深化國會外交，並就共同關注議題進行國會交流；責成歐洲議會議長將本建議轉交日本、韓國及台灣的政府及國會。

謝志偉並提到，去年年底，歐洲議會就曾出現議員當面嗆中國人大訪團「台灣不屬中國！」的場面。歐方與中國人大會談時，強調反對片面改變台海現狀之立場。

外交部9日表示，此案再次展現歐洲議會對台灣及台海和平穩定的高度重視，部長林佳龍感謝歐洲議會持續以具體行動支持台灣。