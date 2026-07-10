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美國務院回應國台辦批評：指控無根據、谷立言代表美立場

中央社／ 記者侯姿瑩華盛頓9日專電

中國國台辦日前批評美國在台協會（AIT）處長谷立言，美國國務院今天回覆中央社記者提問表示，中方指控毫無根據，谷立言完全代表美政府立場；美國對台政策並未改變，支持台灣獲取關鍵防衛能力，並持續敦促北京停止對台施壓。

谷立言（Raymond Greene）日前在台中無人機論壇提出，台灣應建構無人機「蜂巢」以有效嚇阻衝突，美國已準備成為實現這個願景的夥伴。中國國台辦發言人陳斌華8日以一連串負面言語抨擊谷立言，還要美方「有關機構和人員停止散布『錯誤言論』」。

對此，美國國務院一名發言人透過電子郵件以背景方式回應記者表示，「中方指控毫無根據」，谷立言「完全代表美國政府的立場」。

發言人指出，如同國務卿盧比歐（Marco Rubio）所言，美國對台政策並未改變，仍以台灣關係法、美中三公報及對台六項保證為指引。

發言人還說，在符合台灣關係法及橫跨美國多屆政府、歷時超過45年的承諾下，美國支持台灣獲取與其面臨威脅相稱的關鍵防衛能力。

同時，發言人表示，「我們持續敦促北京停止對台施壓，轉而與台灣民選當局在不設前提的情況下，進行有意義的對話」。

美國總統川普（Donald Trump）5月中旬訪問北京，和中國國家主席習近平舉行峰會後，谷立言接受中央社書面專訪表示，川習會後美國對台政策不變，且非常重視藉由強化台灣自我防衛能力重建台海平衡，關於對台軍售也已向中方表達美國立場；美國歡迎賴總統重申維持兩岸現狀，希望北京不設前提與台灣民選領袖交流。

谷立言 國台辦 美國 美國在台協會 陳斌華

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